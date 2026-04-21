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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (11:59 IST)

डोंबिवली स्टेशन पर पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, रेल सेवाओं पर क्या हुआ असर?

mumbai local
मुंबई के डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल्याण दिशा की ओर सोमवार सुबह एक खाली उपनगरीय ट्रेन का डिब्बा फिसल गया। वजह से डोंबिवली रेलवे स्टेशन की ओर सीएसएमटी से आने वाली कई लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कुछ लोकल ट्रेनों को दूसरे रेलवे मार्ग पर मोड़ दिया गया।
 
लोकल का डिब्बा ट्रैक से फिसलने के बाद स्लीपर काटता हुआ आगे बढ़ गया। इससे रेलवे मार्ग अस्त-व्यस्त हो गया। इस रेलवे मार्ग को ठीक करने का काम सोमवार सुबह से शुरू हो गया। मंगलवार को भी यह काम जारी रहा। रेलवे ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
 
डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोपर रेलवे स्टेशन की ओर से और कल्याण दिशा की ओर प्लेटफॉर्म की दिशा में मोड़ थे। एक महीने में तीन लगातार मेगाब्लॉक के बाद रेलवे ने कोपर की ओर का मोड़ हटा दिया और इस रेलवे मार्ग को सीधा कर दिया। कल्याण दिशा का मोड़ हटाने के लिए किनारे निर्माण कार्य और पर्याप्त जगह नहीं होने से रेलवे को दिक्कत हो रही है।
 
डोंबिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल्याण दिशा वाले प्लेटफॉर्म के पास मोड़ हटाने का काम जारी था। इसी दौरान इस रेलवे मार्ग पर मोड़ के पास कुछ दूरी पर लोकल का डिब्बा सोमवार को फिसल गया। इससे 8 से 10 फुट का रेलवे मार्ग अस्त-व्यस्त हो गया।
 
कल्याण दिशा का मोड़ हटा दिए जाने पर कल्याण दिशा की सभी लोकल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही चलेंगी। मोड़ों की वजह से लोकल को आगे बढ़ने में 1 से 1.5 मिनट की देरी हो रही थी। रेलवे प्रशासन इस समय की बचत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1A से लोकल कल्याण दिशा की ओर छोड़ रहा था।
 
रेलवे मार्ग और ट्रैक को ठीक करने के लिए सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रेलवे कर्मचारी और इंजीनियर रेलवे मार्ग पर डटे हुए हैं। रेलवे मार्ग पर डिब्बा दबाने वाला इंजिन कल से इस मार्ग पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 1A पर जाने के लिए यात्रियों को चक्कर काटने से बचाने के लिए इस डिब्बा दबाने वाले इंजिन के बीच वाले मार्ग का इस्तेमाल दोनों प्लेटफॉर्मों पर जाने के लिए किया जा रहा है।
 

रेलवे ने उठाए यह कदम

इस मरम्मत कार्य के कारण लोकल ट्रेनों में देरी और रुकावट न हो, इसलिए काम चलते हुए भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कल्याण दिशा की ओर लोकल ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं। इससे डोंबिवली लोकल का मार्ग खाली हो रहा है। मंगलवार सुबह 9:01 की सीएसएमटी-कल्याण लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कल्याण के लिए रवाना हुई। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर 9:04 की डोंबिवली लोकल लगी।
 

इन प्लेटफॉर्मों पर भारी भीड़

प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रैक ठीक करने का काम चल रहा है। इसलिए डोंबिवली लोकल आएगी या नहीं, इसको लेकर यात्रियों में भ्रम था। कई यात्रियों को डोंबिवली लोकल की पुष्टि न मिलने पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लोकल लेकर मुंबई की यात्रा शुरू कर दी। डोंबिवली लोकल के कई यात्री इस भ्रम के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 5 पर चले गए, जिससे इन प्लेटफॉर्मों पर भारी भीड़ हो गई।
 
गौरतलब है कि यह हादसा ऐसी जगह पर हुआ, जहां गति सीमा केवल 15 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है; इस बात ने रेलवे के तकनीकी रखरखाव की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने अब चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित की है। 
edited by : Nrapendra Gupta
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