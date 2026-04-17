कैसे खुलेंगे नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात के दरिंदगी के राज, मुख्य गवाह की सड़क हादसे में मौत, हादसा या साजिश



खरात प्रकरणातील शिवनीका ट्रस्टचा संचालक शेळके याचा अपघाती मृत्यू धक्कादायक आहे.



खरात चा एन्काऊंटर होऊ शकतो ही अनेकांनी व्यक्त केलेली शंका यानिमित्ताने अधिक ठळक पद्धतीने अधोरेखित होत आहे. pic.twitter.com/Z78P9TfDr2 — SushmaTai Andhare (@andharesushama) April 17, 2026 इधर शिवसेना (UBT) की फायरब्रांड नेता सुषमा अंधारे ने इस हादसे को साजिश करार दिया है। अंधारे ने कहा कि इस हादसे में साजिश की साफ बू आ रही है। हमने पहले ही आशंका जताई थी कि अशोक खरात के करीबियों की जान को खतरा हो सकता है। शेलके की मौत के साथ ही कई सफेदपोश चेहरों के राज हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। Edited by : Sudhir Sharma पुलिस इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही है, लेकिन शेलके की पृष्ठभूमि ने इसे संदिग्ध बना दिया है। जितेंद्र शेलके न केवल अशोक खरात के दाहिने हाथ माने जाते थे, बल्कि वे ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और स्कैंडल से जुड़े कई गहरे राजों के इकलौते गवाह थे।इधर शिवसेना (UBT) की फायरब्रांड नेता सुषमा अंधारे ने इस हादसे को साजिश करार दिया है। अंधारे ने कहा कि इस हादसे में साजिश की साफ बू आ रही है। हमने पहले ही आशंका जताई थी कि अशोक खरात के करीबियों की जान को खतरा हो सकता है। शेलके की मौत के साथ ही कई सफेदपोश चेहरों के राज हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। Edited by : Sudhir Sharma