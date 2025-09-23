मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (18:11 IST)

73 साल के कांग्रेस नेता को BJP कार्यकताओं ने जबरन पहनाई साड़ी, PM मोदी का मजाक बनाने पर निकाला गुस्सा

BJP
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साड़ी पहने एक मॉर्फ्ड तस्वीर शेयर की। 73 वर्षीय पगारे उल्हासनगर इलाके में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी इस हरकत से भाजपा कार्यकर्ता खासे नाराज हो गए। आक्रोश, विरोध प्रदर्शन और भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर एक नाटकीय झड़प हुई।
इस पोस्ट के साथ एक गाना भी शेयर किया गया जिसे भाजपा नेताओं ने अपमानजनक बताया। भाजपा ने इस कृत्य को देश के सर्वोच्च नेतृत्व का अपमान बताया। बदले में, पगारे को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलाया और उन्हें साड़ी पहनाई। कांग्रेस ने भाजपा की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की।

कल्याण ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पोटे ने कहा कि पगारे 73 वर्षीय वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, तो भाजपा सदस्यों को उन्हें गुमराह करने और फिर उन्हें जबरन साड़ी पहनाने के बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। यह कृत्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
आपको ‘मोटी चमड़ी’ वाला होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का भाजपा नेता पर कमेंट

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

Indian woman gold reserve: इतनी अमीर हैं भारतीय महिलाएं कि 1, 2 नहीं पूरे 6 बार खरीदा जा सकता है पाकिस्तान

Indian woman gold reserve: इतनी अमीर हैं भारतीय महिलाएं कि 1, 2 नहीं पूरे 6 बार खरीदा जा सकता है पाकिस्तानIndian woman gold reserve: भारतीय संस्कृति में सोने का एक विशेष स्थान है। यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि धन, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। खासकर, भारतीय महिलाओं के लिए सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय संपत्ति है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। हाल ही में, सीए नितिन कौशिक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से इस विशाल संपत्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि भारतीय घरों में लगभग 25,000 टन सोना है, जो दुनिया के कई देशों के सोने के भंडार से भी कहीं अधिक है।

वंशवाद को ध्वस्त किया! मनीष तिवारी के बयान का राहुल गांधी से क्या संबंध

वंशवाद को ध्वस्त किया! मनीष तिवारी के बयान का राहुल गांधी से क्या संबंधलोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा हो, भारतीय राजनीति में वंशवाद की बेल हर जगह लहलहा रही है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों में पिता-पुत्र और दादा राजनीति में रहे हैं या हैं। हालांकि पार्टियां इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। इसी बीच वंशवाद को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कई एशियाई देशों में मची राजनीति उथल-पुथल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।

कोलकाता में भारी बारिश, जनजीवन ठप, करंट लगने से 7 की मौत

कोलकाता में भारी बारिश, जनजीवन ठप, करंट लगने से 7 की मौतKolkata Rain : कोलकाता में रातभर मूसलधार बारिश से मंगलवार को जनजीवन ठप हो गया है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे यातायात, सार्वजनिक परिवहन और ट्रेन सेवाएं बुरी तरह बाधित हुईं। इस दौरान करंट लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई।

Foreign products: पीएम मोदी की 'स्वदेशी' अपील के बीच जानिए रोजमर्रा में किन विदेशी उत्पादों का होता है इस्तेमाल

Foreign products: पीएम मोदी की 'स्वदेशी' अपील के बीच जानिए रोजमर्रा में किन विदेशी उत्पादों का होता है इस्तेमालForeign products used in daily life: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक से भारत में बने उत्पादों को जानबूझकर अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हम कंघी, साबुन जैसे दैनिक उपयोग की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, सब कुछ भारत में बना ही इस्तेमाल करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र है, जो भारतीय उद्यमियों को बढ़ावा देगा और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, "हमें हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है।"

मोहन कैबिनेट ने राज्य में 3 रूट पर निजी हेलिकॉप्टर सेवा को दी मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्य

मोहन कैबिनेट ने राज्य में 3 रूट पर निजी हेलिकॉप्टर सेवा को दी मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्यमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हैलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान गई है। संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हैलीपेड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हैलीकॉप्टर सेवा प्रदाय की जायेगी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
