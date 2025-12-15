सोमवार, 15 दिसंबर 2025
मध्यप्रदेश में जल्द होगी निगम मंडलों की नियुक्ति, गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM डॉ. मोहन यादव

Corporation boards will be appointed soon in Madhya Pradesh
CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...

CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...Chief Minister Arvind Kejriwal hits back at Rekha Gupta : पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पलटवार करते हुए उनके बयान को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके विपश्यना पर दिए बयान पर नसीहत दी। दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लिए बगैर खांसी होने पर दिल्ली से बाहर भाग जाने वाले नेताओं का जिक्र किया था और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इससे भड़क गए।

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?Sheikh Hasina News : बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में मौजूद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से दिए गए भड़काऊ बयानों पर गंभीर चिंता जताई। वर्मा से कहा गया कि भारत को अपनी धरती से हसीना को ढाका विरोधी बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करने पर भारत ने भी बांग्लादेश को जवाब में कहा कि आप अपने देश में सही तरीके से चुनाव करवाने पर ध्यान दें।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?मेरठ में 3 दिवसीय प्रवास पर आए हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम ‘सेवा तीर्थ’ रखने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ‘तीर्थ’ एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक शब्द है और इसे किसी सरकारी कार्यालय का नाम देना सनातन परंपरा के विरुद्ध है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार तीर्थ वह स्थान होता है जहां जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है न कि कोई प्रशासनिक कार्यालय।

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगा

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगासीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया। सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में शनिवार को एक अमेरिकी-सिरियाई सुरक्षा गश्ती दल पर (ISIS) के एक अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर हमला किया है। हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक (ट्रांसलेटर) की मौत हो गई। 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...An appeal by Imran Khan's ex-wife Jemima Goldsmith : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्‍नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्‍क को चिट्ठी लिखकर अपील की है। जेमिमा ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म जानबूझकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार से जुड़े उनके पोस्ट की रीच को कम कर रहा है, जिससे उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा किया था...

दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा का इंदौर में भव्य स्वागत

दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा का इंदौर में भव्य स्वागतआर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रणेता श्रीश्री रविशंकर जी को सौंपे गए 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ ज्योतिलिंग के अवशेषों से बने गए 11 शिवलिंग से 2 शिवलिंग की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा का इंदौर में गांधी हाल में भव्य शोभा यात्रा द्वारा स्वागत किया।

नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ BJP में नेक्स्ट-जेनरेशन लीडरशिप का आगाज, जानें क्या है RSS की रणनीति?

नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ BJP में नेक्स्ट-जेनरेशन लीडरशिप का आगाज, जानें क्या है RSS की रणनीति?भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन की नियुक्त कर मोदी-शाह की जोड़ी ने एक बार फिर सियासी पंडितों कौ चौंका दिया है। भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल तमाम दिग्गजों को एक किनारे करते हुए पार्टी संसदीय बोर्ड ने जिस तरह से 45 साल के नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया उससे साफ है कि संघ और भाजपा अब तीसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथों में पार्टी की कमान देने के लिए आगे बढ़ चुकी है।

कौन हैं अहमद अल अहमद, जिसने बोंडी बीच पर आतंकी को किया पस्त?

कौन हैं अहमद अल अहमद, जिसने बोंडी बीच पर आतंकी को किया पस्त?Australia Terrorist Attack : ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर यहुदियों पर हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। जब 2 आतंकी मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे तभी वहां मौजूद अहमद अल अहमद नामक एक शख्‍स ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलवार से बंदूक छीन ली। उसने हमलवार पर ही बंदूक तान दी। आज पूरी दुनिया इस शख्स की बहादुरी की पूरी चर्चा है।

उत्तर भारत में कोहरे का कहर, कम हुई गाड़ियों की रफ्तार, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी पड़ा असर

उत्तर भारत में कोहरे का कहर, कम हुई गाड़ियों की रफ्तार, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी पड़ा असरWeather Update : उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धिमी रही, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है तो उड़ानें भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
