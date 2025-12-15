मध्यप्रदेश में जल्द होगी निगम मंडलों की नियुक्ति, गृहमंत्री अमित शाह से मिले CM डॉ. मोहन यादव

Chief Minister Arvind Kejriwal hits back at Rekha Gupta : पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पलटवार करते हुए उनके बयान को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके विपश्यना पर दिए बयान पर नसीहत दी। दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लिए बगैर खांसी होने पर दिल्ली से बाहर भाग जाने वाले नेताओं का जिक्र किया था और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इससे भड़क गए।