Weather Update : आसमान से बरस रही आग! 49.6 डिग्री के साथ कोविलंगुलम सबसे गर्म, IMD ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट

Weather Update News : मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले कई दिनों तक लू और भीषण लू की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। इसी बीच पहले स्थान पर तमिलनाडु का कोविलंगुलम 49.6 डिग्री, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री रहा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया।





इसी बीच पहले स्थान पर तमिलनाडु का कोविलंगुलम 49.6 डिग्री, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री रहा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। मौसम विभाग ने आज मध्‍य प्रदेश के 54 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों में रेड, 19 में ऑरेंज और 27 में यलो अलर्ट है।





इसके अलावा, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में आज से बारिश की गतिविधियां और तेज होने के संकेत हैं।

Edited By : Chetan Gour