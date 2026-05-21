Weather Update : आसमान से बरस रही आग! 49.6 डिग्री के साथ कोविलंगुलम सबसे गर्म, IMD ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट

Weather Update News : मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले कई दिनों तक लू और भीषण लू की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। इसी बीच पहले स्थान पर तमिलनाडु का कोविलंगुलम 49.6 डिग्री, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री रहा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया।
मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले कई दिनों तक लू और भीषण लू की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है।
इसी बीच पहले स्थान पर तमिलनाडु का कोविलंगुलम 49.6 डिग्री, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री रहा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 54 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों में रेड, 19 में ऑरेंज और 27 में यलो अलर्ट है।
बुधवार को प्रदेश के छतरपुर, सतना, मंडला और दमोह जिलों में लू चली। दिल्ली-एनसीआर में 21 मई को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन गर्मी लोगों को बेहाल करेगी। राजधानी में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है।
पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी गर्म हवाओं के साथ उमस बढ़ेगी। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में आज से बारिश की गतिविधियां और तेज होने के संकेत हैं।
Edited By : Chetan Gour