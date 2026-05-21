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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: कोलकाता , गुरुवार, 21 मई 2026 (11:46 IST)

शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

suvendu adhikari
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम सरकारी मदरसों से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। 
 
बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब मदरसों में इस आदेश का पालन करना जरूरी है।
 
पिछले सप्ताह स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आदेश में सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि हर दिन कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गीत का गायन सुनिश्चित किया जाए। नए आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल को वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ जारी रखा जाएगा या नहीं।
 
राज्य सरकार का यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनवरी में जारी उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे गाने की बात कही गई थी।
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