बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav gave a gift of Rs 332 crore to Orchha.
Written By विकास सिंह
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:39 IST)

ओरछा को मिली 332 करोड़ की सौगात, हेलिकॉप्टर योजना से जुड़ेगी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जानें सीएम डॉ. मोहन ने क्या की घोषणाएं?

ओरछा में श्रीराम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण

Chief Minister Dr. Mohan Yadav's gift to Orchha
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 अक्टूबर को ओरछा में श्रीराम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ओरछा में श्रीराम राजा लोक के मॉडल और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड ने डालमिया भारत कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी की। अब धार्मिक पर्यटन स्थल ओरछा को पर्यटन बोर्ड की हेलिकॉप्टर योजना से जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर, निवाड़ी जिले में 3500 करोड़ के स्टील प्लांट का लोकार्पण भी होगा।

कार्यक्रम में डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज ओरछा में 500 वर्ष पुराना श्रीराजा राम का वैभव एक बार फिर जीवंत हो रहा है। यहां प्रभु श्रीराम के महल के दर्शन का आनंद अलग ही है। राज्य सरकार ओरछा को धार्मिक पर्यटन में अग्रणी बनाने के लिए हर संभव विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रभु श्रीराम का ओरछा धाम भी जगमगा रहा है।

भगवान के लीला स्थल बन रहे तीर्थ-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने ओरछा धाम, चित्रकूट धाम सहित श्रीराम वन गमन पथ विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपये की योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उज्जैन, जानापाव जैसे भगवान श्रीकृष्ण के लीला स्थलों को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम और कृष्ण ने भारत के चारों कोनों में यात्राएं कीं हैं। आज ओरछा को 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें श्रीराम राजा लोक का 132 करोड़ की लागत से बनने वाला द्वितीय चरण का भूमिपूजन भी शामिल है।

जनता के कल्याण के लिए सबकुछ-सीएम डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों को राशि भेजकर उन्हें सशक्त बना रही है। किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, ड्रेस और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बुंदेलखंड को केन-बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का लाभ भी मिलेगा। यहां से पलायन की समस्या अब दूर हो रही है। निवाड़ी जिले में कुछ महीने बाद 3500 करोड़ के स्टील प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा।      

सीएम ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं-कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन होगा। निवाड़ी में नई सड़क बनेगी। निवाड़ी को नगर पालिका का दर्जा देने के लिए सर्वे भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन स्थल ओरछा को पर्यटन बोर्ड की हेलीकॉप्ट योजना से जोड़ा जाएगा।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

और भी वीडियो देखें

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट से झटका, चौथी बीवी को हर माह देना होगा 30000 गुजारा भत्‍ता

रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट से झटका, चौथी बीवी को हर माह देना होगा 30000 गुजारा भत्‍ताMohibullah Nadvi Maintenance Case : इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को 30000 रुपए हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नदवी 55000 रुपए जमा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेज दिया है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया है।

सस्ती हुई गाड़ियां तो खरीदने के लिए उमड़े लोग, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

सस्ती हुई गाड़ियां तो खरीदने के लिए उमड़े लोग, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ाजीएसटी (GST) सुधारों और त्योहारों के उत्साह से यात्री वाहन एवं दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री/आपूर्ति सितंबर में बढ़ी। इससे उद्योग के लिए चालू वित्त वर्ष के सकारात्मक अंत की उम्मीद बढ़ गई है। उद्योग संगठन सियाम ने बताया कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,72,458 इकाई हो गई जबकि सितंबर, 2024 में यह 3,56,752 इकाई था।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

अयोध्या दीपोत्सव में 2000 कलाकार करेंगे अद्भुत कला का मंचन

अयोध्या दीपोत्सव में 2000 कलाकार करेंगे अद्भुत कला का मंचनDeepotsav in Ayodhya : अयोध्या में दीपोत्सव 2025 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। देशभर से आए कलाकार अवधी और भोजपुरी भजन व लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। दीपोत्सव की शोभायात्रा में 22 भव्य झांकियां शामिल होंगी।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com