बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  4. Gold prices reaches new peak of Rs 1.31 lakh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:46 IST)

Gold on Diwali : सस्ती हुई चांदी, 1.31 लाख रुपए के नए शिखर पर पहुंचा सोना

gold silver
दीवाली से पहले सोने के भावों में तेजी लगातार जारी है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपए बढ़कर 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चालू त्योहारी मौसम के बीच खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की निरंतर लिवाली के कारण यह मजबूती को देखने को मिली।
ऊंची कीमत से ग्राहक हुए दूर
 दीपावली के त्योहार से पहले सोना अपनी ऊंची कीमतों के कारण आम ग्राहकों की पहुंच से दूर हो गया है, जबकि कारोबारियों के मुताबिक खरीदारों की भारी मांग के चलते थोक बाजार में चांदी की किल्लत पैदा हो गई है। सर्राफा कारोबार के जानकारों के अनुसार यह स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बढ़िया प्रतिफल के कारण चांदी को निवेश के आकर्षक माध्यम के तौर पर भी देखने वाले लोगों की संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट से झटका, चौथी बीवी को हर माह देना होगा 30000 गुजारा भत्‍ता

रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट से झटका, चौथी बीवी को हर माह देना होगा 30000 गुजारा भत्‍ताMohibullah Nadvi Maintenance Case : इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को 30000 रुपए हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नदवी 55000 रुपए जमा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेज दिया है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया है।

इंदौर में गोपी ब्रांड का 1 हजार किलो नकली घी और 3500 सौ किलो मावा जब्‍त, खाद विभाग की बड़ी कार्रवाई

इंदौर में गोपी ब्रांड का 1 हजार किलो नकली घी और 3500 सौ किलो मावा जब्‍त, खाद विभाग की बड़ी कार्रवाईइंदौर के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपी ब्रांड नाम का हजार किलो नकली घी और 3500 सौ किलो नकली मावा पकड़ा गया है। बता दें कि यह कार्रवाई मंगलवार को अहमदाबाद और ग्वालियर से आई दो बसों पर की गई है। इन बसों से भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की।

सस्ती हुई गाड़ियां तो खरीदने के लिए उमड़े लोग, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

सस्ती हुई गाड़ियां तो खरीदने के लिए उमड़े लोग, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ाजीएसटी (GST) सुधारों और त्योहारों के उत्साह से यात्री वाहन एवं दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री/आपूर्ति सितंबर में बढ़ी। इससे उद्योग के लिए चालू वित्त वर्ष के सकारात्मक अंत की उम्मीद बढ़ गई है। उद्योग संगठन सियाम ने बताया कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,72,458 इकाई हो गई जबकि सितंबर, 2024 में यह 3,56,752 इकाई था।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
