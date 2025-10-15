Gold on Diwali : सस्ती हुई चांदी, 1.31 लाख रुपए के नए शिखर पर पहुंचा सोना

दीवाली से पहले सोने के भावों में तेजी लगातार जारी है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपए बढ़कर 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चालू त्योहारी मौसम के बीच खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की निरंतर लिवाली के कारण यह मजबूती को देखने को मिली।

ऊंची कीमत से ग्राहक हुए दूर

दीपावली के त्योहार से पहले सोना अपनी ऊंची कीमतों के कारण आम ग्राहकों की पहुंच से दूर हो गया है, जबकि कारोबारियों के मुताबिक खरीदारों की भारी मांग के चलते थोक बाजार में चांदी की किल्लत पैदा हो गई है। सर्राफा कारोबार के जानकारों के अनुसार यह स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बढ़िया प्रतिफल के कारण चांदी को निवेश के आकर्षक माध्यम के तौर पर भी देखने वाले लोगों की संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है। Edited by : Sudhir Sharma