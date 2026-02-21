भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में घुसे BJYM कार्यकर्ता, जमकर हंगामा और पथराव, AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध

शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन के खिलाफ शनिवार को मध्यप्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना हुई। पथराव में दोनों पक्षों के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए।



शनिवार को करीब 3 बजे भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास भोपाल ग्रामीण, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन एवं नर्मदापुरम जिलों के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर पीसीसी दफ्तर के गेट पर पहुंच गए। इस दौरान हाथों में लाठी-डंडे लिए कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गए और वहां लगे शीशे तोड़ दिए। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से हुई पथराव में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए है। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।





इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर से उन पर पथराव किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पथराव और तोड़फोड की है। दोनों ही पक्षों की तरफ से हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।





नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के नाम पर की गई हिंसा, पथराव और अराजकता लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला है। सत्ता के संरक्षण में कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गईं यह बेहद गंभीर और शर्मनाक है।लेकिन याद रखें, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है।हम सत्य और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, गुंडों से डरते नहीं, धमकी और हिंसा से हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं ,हम डटकर मुकाबला करेंगे।



लोकतंत्र पर हमला सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं!



भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के नाम पर की गई हिंसा, पथराव और अराजकता लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला है। सत्ता के संरक्षण में कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गईं यह… pic.twitter.com/q7Yg23sqhE — Umang Singhar (@UmangSinghar) February 21, 2026 प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पथराव और तोड़फोड़ की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन भोपाल में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं।यह सारी गुंडागर्दी सरकार के संरक्षण में चल रही है।प्रदेश में कानून व्यवस्था ख़ुद सरकार ही ध्वस्त कर रही है। इन गुंडों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पथराव और तोड़फोड़ की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन भोपाल में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं।यह सारी गुंडागर्दी सरकार के संरक्षण में चल रही है।प्रदेश में कानून व्यवस्था ख़ुद सरकार ही ध्वस्त कर रही है। इन गुंडों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कहा कि आज जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में नेतृत्व की सराहना कर रहा था, तब राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी घटिया कार्यशैली का परिचय देते हुए भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के स्थल के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर भारत की छवि धुमिल करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रदर्शन से पूरे राष्ट्र का सिर शर्म से झुका है और आज इसकी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया।