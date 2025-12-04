रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा था, 50 फुट ऊंचे पुल से गिरने से मौत

Raisen News in hindi : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 25 साल के एक युवक को अपने मोबाइल फोन से रील बनाना खासा महंगा पड़ गया। रील बनाते समय वह 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिरा और इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई।

घटना मंगलवार शाम को जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे 45 पर उदयपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांवों के बीच हुई। बताया जा रहा है कि मृतक नूरनगर का रहने वाला था और घटनास्थल के पास स्थित एक ढाबे पर काम करता था।

सूर्यास्त के समय पुल पर खड़े होकर उसने अपने मोबाइल से रील रिकॉर्ड की। जब वह इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया। हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने जब मृतक का मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि जानलेवा हादसे के समय वह रील बना रहा था। मोबाइल फोन पर एक क्लिप में गिरने की घटना कैद हो गई।

edited by : Nrapendra Gupta