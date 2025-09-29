सोमवार, 29 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. TEAM INDIA DINT TAKE TROPHY FROM MOHSIN NAQVI, Abhishek sharma shubman gill hardik pandya instagram post
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (09:00 IST)

भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इनकार, खिलाड़ियों ने AI Generated Trophy के साथ पाक को किया बुरी तरह रोस्ट

asia cup trophy india dint take hindi news
INSTAGRAM

IND vs PAK Asia Cup Trophy : भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब अपने नाम किया, लेकिन जीत के बाद एक बेहद खास दृश्य देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी (Moshin Naqvi) से विजेता ट्रॉफी लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

मैच से पहले ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यदि भारत विजेता बनता है, तो खिलाड़ी नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं, अपने खुले भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं।

परंपरा के अनुसार, एसीसी अध्यक्ष को विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करनी होती है और दोनों टीमों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाना भी अपेक्षित होता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने स्पष्ट नीति अपनाते हुए न केवल नकवी से दूरी बनाए रखी, बल्कि मैदान के बाहर पाकिस्तान टीम या अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बातचीत से भी परहेज किया।
 
नकवी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह विमान क्रैश की ओर इशारा करते हुए गोल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह भारत के प्रति एक अप्रत्यक्ष और आपत्तिजनक संदेश था।
इसके अलावा, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले के दौरान भारत के खिलाफ इसी प्रकार का भड़काऊ इशारा किया था, जिसके चलते उन पर जुर्माना भी लगाया गया था।
 
इस पूरे घटनाक्रम ने भारत-पाक क्रिकेट संबंधों में मौजूद तनाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जहां खेल के मैदान से बाहर की राजनीति भी बड़े फैसलों को प्रभावित कर रही है।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com