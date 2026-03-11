बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 11 मार्च 2026 (19:14 IST)

अभिषेक की नंबर 1 रैंक को खतरा, बेहद करीब पहुंचे ईशान किशन

Ishan Kishan
स्टार भारतीय लेफ्ट-हैंडर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आईसीसी पुरुष टी20 बैटिंग रैंकिंग में पहले दो स्थान पर हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय बैटिंग जोड़ी ने इस फॉर्मेट में पहले-दो स्थान हासिल किये हैं। किशन की नजर टी20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय बनने पर भी है। बॉलिंग रैंकिंग में, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का टॉप पर राज खत्म हो गया, हालांकि वह 14 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिए।

जबकि पेसर जसप्रीत बुमराह, जो फाइनल में 15 रन देकर चार विकेट लेकर प्लेयर ऑफ़ द मैच बने थे, एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए, जबकि स्पिनर अक्षर पटेल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 17वें और 46वें स्थान पर हैं। आईसीसी ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। शर्मा के अभी 875 रेटिंग पॉइंट्स हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 21 गेंदों में 52 रन बनाने की वजह से वह अभी भी टेबल में टॉप पर हैं, जबकि किशन ने कीवी टीम के खिलाफ़ 25 गेंदों में 52 रन और सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ़ 18 गेंदों में 39 रन बनाकर इंग्लैंड के फिल साल्ट और पाकिस्तान के साहिबज़ादा फरहान को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है।

दोनों के बीच सिर्फ़ चार पॉइंट्स का फ़र्क होने की वजह से, किशन (871 पॉइंट्स) के पास विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और शर्मा की बराबरी करने और इस फ़ॉर्मेट में टॉप पर पहुँचने वाले चौथे भारतीय बैट्समैन बनने का भी मौका है। सितंबर 2022 में, एक ही टीम के पिछले दो बैटर पहले दो पोजीशन पर पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान थे। लेटेस्ट वीकली रैंकिंग अपडेट में न्यूज़ीलैंड के ओपनर टिम सीफ़र्ट भी चार पायदान ऊपर चढ़कर करियर के बेस्ट छठे पोजीशन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 58 और इंडिया के खिलाफ़ फ़ाइनल में 52 रन बनाए थे।

फ़ायदे पाने वाले दूसरे खिलाड़ियों में इंग्लैंड के जैकब बेथेल हैं, जिनकी सेमीफ़ाइनल में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी ने उन्हें करियर के बेस्ट 16वें पोजीशन पर पहुँचा दिया है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, जिनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ नॉट आउट 97 रन की पारी और इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 89 रन के एक जैसे स्कोर ने उन्हें 22वें स्थान पर पहुँचा दिया है। शिवम दुबे (चार पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर) और विल जैक्स (आठ पायदान ऊपर 58वें स्थान पर) भी आगे बढ़े हैं। बॉलिंग रैंकिंग में, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के तौर पर खत्म करने के बाद भी, इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का टॉप पर राज खत्म हो गया है। उन्होंने नौ मैचों में 14 विकेट लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रन दिए, खासकर पिछले हफ़्ते के मैचों में।

अफ़गानिस्तान के स्टार राशिद खान, जो टी20 बॉलिंग रैंकिंग में चार साल से ज़्यादा समय से टॉप पर हैं, वापस नंबर एक पर आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड के एक और लेग स्पिनर आदिल राशिद भी एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 41 रन देकर दो विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए, जबकि उनके टीम के साथी अक्षर पटेल (छह स्थान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर), हार्दिक पांड्या (चार स्थान ऊपर चढ़कर 46वें स्थान पर) और दक्षिण अफ़्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 50वें स्थान पर) भी रैंकिंग में ऊपर आ गए हैं।
