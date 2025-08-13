बुधवार, 13 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Chinaswami Stadium set to be stripped of Women ODI World Cup hosting rights
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 13 अगस्त 2025 (19:14 IST)

बेंगलुरु पर मंडराया वर्ल्ड कप के मुकाबलों की मेजबानी गंवाने का खतरा

Chinaswami Stadium
महिला वनडे वर्ल्ड कप के चार मैचों की मेजबानी करने से बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम वंचित रह सकता है। बीसीसीआई ने पुलिस की अनुमति लेने के लिए 10 अगस्त की समयसीमा निर्धारित की थी लेकिन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) को अभी तक अनुमति नही मिली है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड्स स्टेडियम को वैकल्पिक वेन्यू के तौर पर प्रस्तावित किया जा रहा है।

30 सितंबर को बेंगलुरु में ही टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच होना था और 3 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, 26 अक्टूबर को भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबला सहित 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल भी यहीं खेला जाना था। वहींं 2 नवंबर को होने वाला फाइनल भी संभवत: यहीं खेला जाना है।

अभी की स्थिति के अनुसार ग्रीनफील्ड्स स्टेडियम 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) के दूसरे संस्करण की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि केरल क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) के पास एक वैकल्पिक योजना है जिसके तहत अगर उन्हें वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल जाती है तब ऐसी स्थिति में केसीएल के मुकाबलों को किसी अन्य जगह स्थानांतरित किया जा सकता है।

आईसीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट से कम से कम एक महीने पहले आयोजकों को आयोजन स्थल सौंपना होता है, ऐसे में बीसीसीआई और आईसीसी को एक हफ्तेके भीतर कोई फ़ैसला लेना होगा क्योंकि तिरुवनंतपुरम को भी 25 और 27 सितंबर को होने वाले अभ्यास मैचों की मेजबानी सौंपने की संभावना है।
केएससीएको सोमवार तक मंजूरी नहीं मिली थी जैसा कि कमिश्नर के कार्यालय ने पुष्टि की है जबकि आईसीसी ने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के जरिए टूर्नामेंट की 50 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी।

एसोसिएशन इस समय अपनी टी20 प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट को भी पिछले हफ्ते बेंगलुरु से स्थानांतरित करना पड़ा था क्योंकि केएससीए को बंद दरवाजे के बीच टूर्नामेंट को आयोजित करने की अनुमति भी पुलिस से नहीं मिली थी।

माना जा रहा है कि केएससीए कम क्षमता के साथ मेजबानी करने का विकल्प तलाश रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा या नहीं क्योंकि पाकिस्तान के फाइनल में न पहुंचने की स्थिति में चिन्नास्वामी को फाइनल की मेजबानी के लिए भी चुना गया है।

ईएसपीएन क्रिकइंफो ने केएससीए के सीईओ शुभेंदु घोष से संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है।केएससीए 4 जून से ही विवादों में है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी ) के आईपीएल 2025 जीतने के बाद जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने नैतिक जिम्मेदारीका हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

पिछले महीने के अंत में राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित माना था। जांच आयोग ने दृढ़ता के साथ इस बात की अनुशंसा की थी कि बड़े आयोजनों को ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जो भीड़ को संभालने के लिए बेहतर हो।

यह अनिश्चितता उन टीमों की योजना बिगाड़ सकती है जो टूर्नामेंट से पहले शहर में अपना आधार बनाने और शहर के बाहरी इलाके अलूर में केएससीए सुविधा सहित कई अन्य अभ्यास स्थलों पर प्रशिक्षण लेने की योजना बना रही थीं।(एजेंसी)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com