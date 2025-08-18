Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कल, लेकिन नहीं होगी प्रेस कॉंफ्रेस चयनकर्ताओं के सामने भारत की एशिया कप टीम चुनने में चुनौती

Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन कोई सामान्य या नियमित मामला नहीं होगा, क्योंकि पहले तो सामान्य विकल्प होते हैं और फिर कुछ और भी आकर्षक विकल्प होते हैं। चयनकर्ताओं के पास इस बार विकल्पों की भरमार होगी, और टीम चुनने के लिए एक नाज़ुक और बेहद महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की जरूरत होगी। अगले हफ्ते की शुरुआत में, संभवतः 19 अगस्त को, उनकी मुलाक़ात होने की उम्मीद है।हालांकि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि टीम की घोषणा प्रेस कॉंफ्रेस से नहीं होगी बल्कि ट्विटर पर प्रेस रीलीज को अपलोड करवाया जाएगा।शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और सबसे बढ़कर, जसप्रीत बुमराह - भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - सभी 9 से 28 सितंबर तक होने वाली महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए उपलब्ध हैं, जिससे इनमें से किसी को भी बाहर रखना मुश्किल है। इनमें से कोई भी उस टी20 टीम का हिस्सा नहीं था जो भारत ने आखिरी बार फरवरी में खेली थी। लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखला थी।यह एशिया कप होगा, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां भारत का चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से एक या दो बार नहीं, बल्कि संभवतः तीन बार, असामान्य रूप से उच्च-वोल्टेज और तनावपूर्ण माहौल में मुकाबला होने की संभावना है। हमारी कोशिश एक ऐसी टीम चुनने की होगी जो पूरी तरह से असफल न हो।गिल और सिराज अचानक से देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन्हें टीम से बाहर रखना एक साहसिक फैसला होगा - खासकर कप्तान के लिए, जिन्होंने हाल ही में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज़ में 754 रन बनाये थे। इंग्लैंड से लौटते ही, गिल ने खुद को दलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिससे बीसीसीआई और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को यह संदेश गया है कि वह खेलने के लिए तैयार हैं - हर तरह का क्रिकेट खेलने के लिए। गिल ने आखिरी बार एक साल से भी ज्यादा समय पहले टी20 मैच खेला था। पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के अमेरिकी चरण के दौरान वह एक यात्रा करने वाले रिजर्व खिलाड़ी थे।चयनकर्ताओं के लिए उन्हें टीम से बाहर रखना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें टीम में शामिल करना भी उतना ही मुश्किल होगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की एक स्थापित सलामी जोड़ी के साथ, उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के साथ, टीम का बल्लेबाजी क्रम सिद्ध खिलाड़ियों से भरा हुआ है। बेशक, गिल गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में इन सबसे कहीं बेहतर हैं।गिल का आईपीएल सीजन बेहद प्रभावशाली रहा, जिसमें उन्होंने 50 की औसत और 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। वह बल्लेबाजी सूची में साई सुदर्शन (759), सूर्यकुमार यादव (717) और विराट कोहली (657) के बाद चौथे स्थान पर रहे। कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद, गिल आईपीएल सीजन के शीर्ष तीन स्कोरर में शामिल हो गए हैं, जिससे चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। उनके शामिल होने की संभावना तो है, लेकिन सवाल यह है कि किसकी कीमत पर।अगर गिल एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, तो सिराज सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने ज्यादा ओवर, ज़्यादा गेंदें फेंकी और ज़्यादा विकेट लिए, जिसमें ओवल में सीरीज बराबर करने वाला विकेट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन किया। गिल की तरह, सिराज ने भी एक साल से ज्यादा समय से कोई टी20 नहीं खेला है, लेकिन टीम में उनका शामिल होना बहस का विषय है।गिल के विपरीत - जो उनके आईपीएल कप्तान भी हैं - सिराज (15 मैचों में 16 विकेट) का आईपीएल कुछ खास नहीं रहा। दरअसल, उनके भारत और ग्रेट ब्रिटेन टीम के साथी प्रसिद्ध कृष्णा (15 मैचों में 25 विकेट) का सीजन बेहतर रहा। इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह के उपलब्ध होने की उम्मीद है, इसलिए चयनकर्ताओं को जायसवाल और अय्यर पर फैसला करते समय जितना संतुलन बनाना होगा, उतना ही कठिन काम करना होगा। उन्हें टीम में शामिल करने का प्रलोभन जरूर है, लेकिन दोनों को टीम में रखना आसान नहीं है।