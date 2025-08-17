रविवार, 17 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk

एशिया कप में अर्शदीप और प्रसिद्ध के अलावा कौन संभालेगा तेज गेंदबाजी की कमान?

Asia Cup
एशिया कप 2025 में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। एशिया कप का यह संस्करण टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। ऐसे में कई तरह के सवाल सभी के जेहन में चल रहे हैं कि भारतीय दल में कौन-कौन होगा?लिहाजा इसी कड़ी में आज हम तेज गेंदबाजों की बात करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा फ़ॉर्म, टीम संयोजन और आंकड़ों के हिसाब से किसका खेलना तय है तो किसे मिल सकता है वापसी का मौका।

अर्शदीप सिंह (करीब-करीब तय)

अर्शदीप सिंह ने जबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, वह भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज़ बनकर उभरे हैं। 63 टी20 मैचों में उनके नाम 18.30 की बेहतरीन औसत से 99 विकेट हैं और एशिया कप के दौरान वह अपने विकेटों का शतक पूरा करना चाहेंगे। इस साल के आईपीएल में भी उन्होंने 17 मैचों में 21 विकेट झटके और अपनी टीम पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए। पिछले साल के टी20 विश्व कप के आठ मैचों में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर उन्होंने भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी और अगले साल के विश्व कप में भी वह अपनी इस भूमिका को बरकरार रखना चाहेंगे। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट डेब्यू ना कर पाने वाले इस एकमात्र तेज गेंदबाज का एशिया कप में चयन लगभग तय है। अब देखना होगा कि उनका जोड़ीदार कौन होगा?

प्रसिद्ध कृष्णा

यूं तो भारतीय चयनकर्ताओं ने अब तक प्रसिद्ध कृष्णा को सीमित ओवर क्रिकेट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में तरजीह दी है, लेकिन आईपीएल 2025 में 15 पारियों में सर्वाधिक 25 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया है कि मौका मिलने पर वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भी कमाल कर सकते हैं। प्रसिद्ध ने अब तक सिर्फ पांच टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 15 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से आठ विकेट दर्ज हैं। हालांकि उनकी इकॉनमी 11 की रही है, जिसमें वह जरूर से सुधार करना चाहेंगे। इस साल के आईपीएल में उन्होंने अपनी इकॉनमी को 8.25 के क़रीब लाया था, जो दिखाता है कि वह बेहतर हो रहे हैं।

हर्षित राणा

जनवरी में भारत की पिछली टी20 सीरीज का हिस्सा रहे हर्षित राणा ने आईपीएल 2025 में 15 विकेट लिए थे। वह नई गेंद के साथ-साथ बीच के और अंतिम ओवरों में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में अपना बल्ला भी चला सकते हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर की वह खास पसंद हैं और इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब उन्होंने पुणे में डेब्यू किया था, तब उन्होंने तीन विकेट भी झटके थे। अर्शदीप और प्रसिद्ध के साथ हर्षित की भी जगह करीब-करीब पक्की मानी जा रही है।
shami
मोहम्मद शमी

आप इसे मोहम्मद शमी की वापसी भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शमी, भारत की पिछली टी20 सीरीज का हिस्सा थे, जो घर में ही इग्लैंड के खिलाफ जनवरी में खेला गया था। 2023 वनडे विश्व कप की चोट के बाद वास्तव में यह उनकी वापसी थी और उन्होंने पांच मैचों की सीरीज में दो मैच खेलते हुए तीन विकेट लिए थे। इसमें भी तीन विकेट उन्होंने एक ही पारी में लिए थे। अगर शमी का चयन एशिया कप के लिए होता है, तो इससे यह भी पता लग जाएगा कि वह भारतीय टीम प्रबंधन की विश्व कप योजनाओं का हिस्सा हैं या नहीं।

मोहम्मद सिराज

एशिया कप में भारत को शायद ही दो से अधिक विशुद्ध तेज गेंदबाज़ों की जरूरत अपने एकादश में पड़े। इसलिए यह भी संभव है कि मोहम्मद सिराज को इसके लिए आराम दिया जाए। वह इंग्लैंड दौरे पर सभी पांच टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज थे और उन्होंने सीरीज में कुल 185.3 ओवर गेंदबाजी की। हालांकि सिराज कभी भी आराम के पक्ष में नहीं रहे हैं। जब उन्हें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिली थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा जताई थी। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला सीमित ओवर अंतर्राष्ट्रीय मैच (टी20 और वनडे दोनों) पिछले साल जुलाई-अगस्त में श्रीलंका दौरे पर खेला था और सफल इंग्लैंड दौरे के बाद वह निश्चित रूप से अपनी वापसी चाहेंगे।

जसप्रीत बुमराह

यूं तो वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बहुत संभव है कि सिराज के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जाए, लेकिन चूंकि यह एक मल्टी नेशन सीरीज़ है और बुमराह निश्चित रूप से अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप योजनाओं का हिस्सा भी हैं, तो हो सकता है कि बुमराह भी 16 या 15-सदस्यीय दल का हिस्सा हों। उन्होंने अपना पिछला वनडे, 2023 में वनडे विश्व कप फाइनल के समय और पिछला टी20, 2024 में टी20 विश्व कप फाइनल के समय खेला था।
