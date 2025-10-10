शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (12:31 IST)

रणजी ट्रॉफी में अभिमन्यू ईश्वरन को मिली बंगाल की कप्तानी, शमी भी शामिल

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन की शुरुआत के लिए बंगाल की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। वहीं सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन टीम की कप्तानी करेंगे। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से विचार-विमर्श करने के बाद अभिमन्यु ईश्वरन को बंगाल टीम की जिम्मेदारी दी गई।

इससे पहले बंगाल ने अनुस्तुप मजूमदार को कप्तान नियुक्त किया था। मार्च की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के बाद से शमी भारत के लिए नहीं खेले हैं। वेस्टइंडीज टेस्ट टीम में उन्हें शामिल न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने शमी को मैच खेलने का कम समय मिलने को इसकी एक वजह बताया था।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

जून में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के समापन के बाद से, शमी ने अब तक केवल एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है, जो दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए था। उस मैच में, उन्होंने दोनों पारियों में 34 ओवर फेंके और एक विकेट लिया। उस मैच की दूसरी पारी में, शमी ने आखिरी दिन अधिक गेंदबाजी नहीं की, ईस्ट ज़ोन पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने के बाद मैच हार गया था।

रणजी सीजन आकाश दीप और मुकेश के लिए 14 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टेस्ट चयन के रडार में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है। आकाश दीप गर्मियों में इंग्लैंड दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने पांच में से तीन टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और बर्मिंघम में भारत की जीत में 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया।

हालांकि, इंग्लैंड से लौटने के बाद, आकाश दीप को पीठ की चोट के लिए रिहैब से गुजरना पड़ा, जिसके कारण वह दलीप ट्रॉफी से बाहर हो गए। उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया। मुकेश गर्मियों में भारत ए टीम के इंग्लैंड दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपने एकमात्र मैच में तीन विकेट लिए थे।

उन्होंने दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में ईस्ट जोन के लिए केवल एक पारी में गेंदबाजी की थी, उसके बाद हैमस्ट्रिंग की चोट की जांच करवाई गई। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बंगाल ग्रुप सी में अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्तूबर को ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड के खिलाफ करेगा। ग्रुप सी में असम, सर्विसेज, त्रिपुरा, रेलवेज, हरियाणा और गुजरात जैसी अन्य टीमें शामिल हैं।
