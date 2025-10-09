गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Last Updated : गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:47 IST)

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर इन मनमोहक डिजाइन से रचाइए पिया के नाम की मेहंदी, श्रृंगार में लगेंगे चार चांद

Karwa chauth mehndi design : सनातन धर्म में मेहंदी को सोलह श्रृंगार (का एक खास हिस्सा माना गया है। जब सुंदर हाथों में मेहंदी का गहरा लाल रंग रचता है, तो सुहाग की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करने जा रही हैं, तो इन लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइनों को ज़रूर ट्राई करें।

यहां 3 तरह के मनमोहक मेहंदी डिजाइन दिए जा रहे हैं जो आपके श्रृंगार में चार चांद लगा देंगे:
1. पारंपरिक मेहंदी:

पारंपरिक मेहंदी डिजाइन उन महिलाओं के लिए बेस्ट है जो क्लासिक भारतीय लुक और घनी डिजाइन  पसंद करती हैं। यह डिजाइन भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को दर्शाता है। इसमें बेल-बूटों, कलश, दीया, मोर और दूल्हा-दुल्हन जैसे पारंपरिक मोटिफ्स का इस्तेमाल होता है। यह हथेली और बाजू को पूरी तरह से कवर करता है, जिसमें जाल और बारीक शेडिंग का काम किया जाता है।

2. मारवाड़ी मेहंदी:

मारवाड़ी डिजाइन उन महिलाओं के लिए जिन्हें डिटेलिंग पसंद है । मारवाड़ी डिजाइन में राजा-रानी, लोक कथाओं के दृश्य, और बारीक फ्लोरल पैटर्न को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। इस डिजाइन की खासियत यह है कि इसमें खाली जगह का कम से कम इस्तेमाल होता है, जिससे मेहंदी और भी भरी-भरी लगती है।

3. अरेबियन मेहंदी:

अरेबियन डिजाइन आज के मॉडर्न ज़माने का सबसे लोकप्रिय डिजाइन है। यह उन महिलाओं के लिए जो मिनिमल लेकिन आकर्षक लुक चाहती हैं। इसमें बोल्ड फ्लोरल बेल और पत्ती के पैटर्न पर ज़ोर दिया जाता है, जो ज़्यादातर कलाई से उंगली तक सिंगल लाइन या चेन के रूप में चलती है। इसमें स्पेसिंग ज़्यादा रखी जाती है, जिससे डिजाइन उभरकर आता है और लगाने में कम समय लगता है।
 
 
