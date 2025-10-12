रविवार, 12 अक्टूबर 2025
जम्मू , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (22:03 IST)

Jammu and Kashmir: उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त

Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के नरसू इलाके में रविवार को भारी भूस्खलन के कारण एक होटल और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक नरसू नाले में जमीन धंसने से कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
अगस्त महीने में हुई हालिया बारिश के दौरान इन इमारतों को पहले ही आंशिक नुकसान पहुंच चुका था। उन्होंने आगे कहा कि किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma 
