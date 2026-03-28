शनिवार, 28 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. trump-iran-final-attack-plan-israel-war-update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/तेल अवीव , शनिवार, 28 मार्च 2026 (17:45 IST)

क्या शेयर बाजार बंद होते ही ट्रंप करेंगे ईरान पर 'फाइनल अटैक'? इजरायल जमीनी जंग को तैयार

Donald Trump
Trump Iran Attack: मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खुफिया सूत्रों और व्हाइट हाउस के गलियारों से छनकर आ रही खबरों ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 'अंतिम प्रहार' (Final Attack) का मन बना चुके हैं। चर्चा है कि यह हमला ठीक उस वक्त हो सकता है जब न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार बंद होगा।

बाजार बंद होते ही धमाकों की गूंज?

रणनीतिकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले 48 घंटों में ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के मुख्य कमांड सेंटरों की सटीक मैपिंग कर ली है। हमले के लिए बाजार बंद होने का समय इसलिए चुना जा सकता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर तत्काल 'पैनिक सेल' का असर न पड़े। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन इजरायल की आक्रामक तैयारी कुछ और ही इशारा कर रही है।

इजरायल का 'ग्राउंड वॉर' सिग्नल : 50000 सैनिक तैनात

हवाई हमलों के बीच अब इजराइली डिफेंस फोर्स (IDF) ने जमीनी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। IDF चीफ ऑफ स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि वे केवल आसमान से बमबारी तक सीमित नहीं रहेंगे।
  • सैनिकों की तैनाती : गाजा और लेबनान बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक भेज दिए गए हैं।
  • स्पेशल ऑपरेशन्स : खबर है कि इजरायल की स्पेशल यूनिट्स सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए घुसपैठ की तैयारी में हैं।

क्यों आर-पार के मूड में हैं ट्रंप?

ट्रंप ने हाल ही में ईरान को दुनिया की शांति के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' करार दिया था। इसके पीछे मुख्य कारण हैं:
  • होर्मुज की खाड़ी में तनाव : ईरान द्वारा तेल टैंकरों को निशाना बनाना और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने की धमकी।
  • परमाणु कार्यक्रम : खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान महज 3-4 महीनों में परमाणु हथियार तैयार कर सकता है।
  • इजरायल पर हमले : पिछले कुछ हफ्तों में इजरायल पर ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारी इजाफा हुआ है।

ग्लोबल मार्केट में खलबली : कच्चा तेल $110 के करीब

युद्ध की आहट ने पहले ही बाजारों को हिला दिया है। ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के लगभग हैं। अगर शुक्रवार रात हमला होता है, तो कल सुबह दुनिया भर के बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।

क्या होगा अगला कदम?

पेंटागन और व्हाइट हाउस में हलचल तेज है। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के लिए थोड़ा समय देने की बात कही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह केवल 'शांति से पहले का सन्नाटा' हो सकता है। क्या ट्रंप वाकई शेयर बाजार की घड़ी देखकर युद्ध शुरू करेंगे? या यह ईरान पर दबाव बनाने की आखिरी कूटनीतिक चाल है? पूरी दुनिया की नजरें अब अगले कुछ घंटों पर टिकी हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हार्मुज तो खुला हुआ था, हमने ही समस्या खड़ी की, अमेरिकी सांसद ने की ट्रंप की खिंचाई

हार्मुज तो खुला हुआ था, हमने ही समस्या खड़ी की, अमेरिकी सांसद ने की ट्रंप की खिंचाईUS Senator Murphy took aim at President Trump : अमेरिका और ईरान के बीच महीनेभर से युद्ध चल रहा है। जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। खबरों के अनुसार, इन हमलों से अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप खुद अपने ही घर में घिर गए हैं। युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। मर्फी ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान युद्ध में रोजाना 2 बिलियन डॉलर की रकम खर्च कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि हार्मुज स्‍ट्रेट पहले से खुला है, लेकिन अब हम उस समस्‍या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने खुद ही पैदा किया है। सांसद मर्फी ने इसे पागलपन बताया।

Iran Israel US War के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को दी मंजूरी

Iran Israel US War के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को दी मंजूरीDAC Approves Defence Deals : ईरान-इसराइल-अमेरिका यु़द्ध के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी मिली है। इससे भारत की सैन्य ताकत में और ज्‍यादा इजाफा होगा।

ईरान युद्ध का असर: डॉलर के मुकाबले रुपया 94.70 पर, क्या 100 तक जाएगा?

ईरान युद्ध का असर: डॉलर के मुकाबले रुपया 94.70 पर, क्या 100 तक जाएगा?अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 94.70 के नए एक दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

ईरान का इजरायल पर 'Wave 83' हमला : मिसाइलों पर दुनिया के लिए लिखा- 'Thank You INDIA'

ईरान का इजरायल पर 'Wave 83' हमला : मिसाइलों पर दुनिया के लिए लिखा- 'Thank You INDIA'Iran Israel War: मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने आज एक बेहद भावुक और रणनीतिक मोड़ ले लिया है। ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शुक्रवार तड़के इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत 83वें चरण (Wave 83) का बड़ा हमला शुरू किया।

लॉकडाउन पर सरकार का बड़ा बयान: हरदीप पुरी बोले- कोई योजना नहीं, अफवाहों से बचें

लॉकडाउन पर सरकार का बड़ा बयान: हरदीप पुरी बोले- कोई योजना नहीं, अफवाहों से बचेंपेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बड़े फैसले के बाद सरकार ने लॉकडाउन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है।

और भी वीडियो देखें

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए दो महीने (20 जनवरी को पद संभाला) से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक वह अपनी टीम यानि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए है। अब जब संसद का बजट सत्र खत्म होने जा रहा है तब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन की अटकलें तेज हो गई है। बिहार से आने वाले पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में क्या मध्यप्रदेश का कद बढ़ने जा रहा है, यह सवाल भी इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा के केंद्र में है। 45 साल के नितिन नबीन की नई टीम में नए के साथ अनुभवी चेहरों को जगह मिल सकती है। ऐसे में मध्यप्रदेश से आने वाले दिग्गज नेताओं की नई भूमिका को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के कई कद्दावर और युवा नेताओं को जगह मिलने की प्रबल संभावना है।

अयोध्या बड़ा हादसा टला, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पंडाल में भीषण आग, यूपी के मंत्री भी घटनास्थल पर

अयोध्या बड़ा हादसा टला, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पंडाल में भीषण आग, यूपी के मंत्री भी घटनास्थल परAyodhya fire news: राम नगरी अयोध्या के राजघाट स्थित 'बाटी वाले बाबा घाट' के निकट आयोजित हो रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते यज्ञशाला और आसपास के पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया।

ईरान युद्ध से हिला बाजार: 4 दिन में 2 दिन क्रैश, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

ईरान युद्ध से हिला बाजार: 4 दिन में 2 दिन क्रैश, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?Share Market Review Market ki Baat : अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग की वजह से इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। 4 दिन वाले कारोबारी हफ्ते में 2 दिन बाजार में भारी बढ़त दिखाई दी तो 2 दिन बाजार क्रेश हो गया। इस हफ्ते सेंसेक्स में 949 अंकों की गिरावट दर्ज की गई जबकि निफ्टी भी 294 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

शादीशुदा पुरुष का बालिग महिला के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

शादीशुदा पुरुष का बालिग महिला के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए।

पेंटहाउस में आती थी विदेशी लड़कियां, बिना लाइसेंस के चलाता था कार, रीलबाज था, सॉफ्टवेअर इंजीनियर मर्डर में कई खुलासे

पेंटहाउस में आती थी विदेशी लड़कियां, बिना लाइसेंस के चलाता था कार, रीलबाज था, सॉफ्टवेअर इंजीनियर मर्डर में कई खुलासेइंदौर में सॉफ्टवेअर इंजीनियर शंपा पाठक पांडे को कार से रौंदने वाले आरोपी मोहनीश चौधरी के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अब वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com