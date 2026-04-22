बुधवार, 22 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. BJP central level camp begins in Indore
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (16:44 IST)

इंदौर में भाजपा का केंद्रीय स्तर का शिविर प्रारंभ, 7 राज्यों के दिग्‍गज आए, डेटा मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर चर्चा

Indore
इंदौर में भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला शुरू हुई। इसमें देश के सात राज्यों से वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें कई राज्‍यों के बीजेपी दिग्‍गज भी शामिल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी की इस कार्यशाला में तकनीकी रूप से संगठन को मजबूत करने और डिजिटल माध्यमों के जरिए चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

यह एक दिवसीय शिविर बुधवार को सुबह 10 बजे इंदौर के डेली कॉलेज शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के अलावा अलग-अलग सत्र भी आयोजित किए गए। इन सत्रों में वक्ताओं ने अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों को बताया कि वे किस तरह तकनीकी रूप से संगठन को मजबूत कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों से चुनावी रणनीति को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही संभाग और जिला स्तर पर होने वाले शिविरों में पदाधिकारियों को किन किन बिंदुओं पर प्रशिक्षण देना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई।

इन राज्‍यों के पदाधिकारी आए इंदौर : इंदौर में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां के पदाधिकारियों को बुलाया नहीं गया था। भाजपा ने इस तरह के शिविरों के जरिए आगामी चुनावों की तैयारी को और मजबूत करने पर जोर दिया।

उद्घाटन सत्र में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, गुजरात के संगठन मंत्री रत्नाकर, पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और ओमप्रकाश धनखड़ ने पदाधिकारियों के समक्ष अपने विचार रखे। यह शिविर इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें देश के सात राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार शामिल हुए।

इंदौर से ये नेता हुए शामिल : शिविर में डेटा मैनेजमेंट, सोशल मीडिया रणनीति और आधुनिक चुनावी तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को गोपनीय और अनुशासित बनाए रखने के लिए कार्यशाला स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की मनाही थी और वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा गया था। शिविर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, गौरव रणदिवे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य नेता भी मौजूद थे।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मध्यप्रदेश में किसानों को भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे शेल्टर होम

PM मोदी आतंकवादी हैं, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मचा बवाल, सफाई में क्या बोले

PM मोदी आतंकवादी हैं, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मचा बवाल, सफाई में क्या बोलेचेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो लोग अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वे (मोदी) आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। ऐसे लोगों के साथ जाना लोकतंत्र को कमजोर करना है।

बंगाल: ‘नर्क-ए-नआमत’ से राजनीतिक हिंसा के चक्रव्यूह तक, भाजपा, सीपीआई से लेकर कांग्रेस की निगाहें बंगाल पर क्यों हैं?

बंगाल: ‘नर्क-ए-नआमत’ से राजनीतिक हिंसा के चक्रव्यूह तक, भाजपा, सीपीआई से लेकर कांग्रेस की निगाहें बंगाल पर क्यों हैं?एक समय था जब बंगाल केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक धुरी था। 19वीं सदी का ‘बंगाल पुनर्जागरण’ केवल सांस्कृतिक जागरण नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ भारतीय समाज के संवाद का केंद्र था। Raja Ram Mohan Roy से लेकर Ishwar Chandra Vidyasagar और Swami Vivekananda तक, बंगाल ने उस भारत की कल्पना की थी जो परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बना सके।

नेपाल जाने वाले सावधान! बालेन्द्र शाह सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती; बिना बिल सामान ले जाना पड़ेगा भारी

नेपाल जाने वाले सावधान! बालेन्द्र शाह सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती; बिना बिल सामान ले जाना पड़ेगा भारीभारत और नेपाल के बीच का खुला बॉर्डर अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के सीमावर्ती जिलों में रहते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि नेपाल जाने वाले रास्तों पर हलचल बढ़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (Balen Shah) की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीमावर्ती व्यापारियों और आम जनता के बीच 'पैनिक' पैदा कर दिया है।

पहलगाम हमले को 1 साल, सुशील नथानिएल के परिवार को न मुआवजा मिला और न ही नौकरी, बेटा लगा रहा गुहार

पहलगाम हमले को 1 साल, सुशील नथानिएल के परिवार को न मुआवजा मिला और न ही नौकरी, बेटा लगा रहा गुहारपहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के परिवार से उनके मुखिया सुशील नथानिएल को छीन लिया था। इस बात को एक साल हो गया। नियम था कि परिवार को एक सरकारी नौकरी एक मुआवजा मिलेगा। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हो सका। बेटा आज भी सरकारी मदद की इंतजार कर रहा है।

13 महीने बाद कोर्ट में आमने-सामने आए मुस्कान-साहिल, फांसी की मांग तेज

13 महीने बाद कोर्ट में आमने-सामने आए मुस्कान-साहिल, फांसी की मांग तेजथाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नीले ड्रम के अंदर सौरभ के शव के टुकड़ों को बंद करके रखने का मामला बेहद चर्चित हुआ। सौरव की हत्या का उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। हत्या के आरोप में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जेल में बंद है।

और भी वीडियो देखें

मध्यप्रदेश में किसानों को भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे शेल्टर होम

मध्यप्रदेश में किसानों को भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे शेल्टर होममुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के भूअर्जन पर गुणन कारक (मल्टीफिकेशन फैक्टर) को दोगुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। इससे अब अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दोगुना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना प्राप्त होगा। यह निर्णय संपूर्ण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। मंत्रि-परिषद ने नगरीय सीमा में मुआवजा गुणन कारक को यथावत एक रखा गया है। मंत्रि-परिषद ने इसके साथ सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दी है।

इंदौर में भाजपा का केंद्रीय स्तर का शिविर प्रारंभ, 7 राज्यों के दिग्‍गज आए, डेटा मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर चर्चा

इंदौर में भाजपा का केंद्रीय स्तर का शिविर प्रारंभ, 7 राज्यों के दिग्‍गज आए, डेटा मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर चर्चाइंदौर में भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला शुरू हुई। इसमें देश के सात राज्यों से वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें कई राज्‍यों के बीजेपी दिग्‍गज भी शामिल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी की इस कार्यशाला में तकनीकी रूप से संगठन को मजबूत करने और डिजिटल माध्यमों के जरिए चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

गुजरात चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, सोशल मीडिया कैंपेन पर होने वाले खर्च का हिसाब देना हुआ अनिवार्य

गुजरात चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, सोशल मीडिया कैंपेन पर होने वाले खर्च का हिसाब देना हुआ अनिवार्यगुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गांधीनगर से मिली जानकारी के अनुसार, अब राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर किए जाने वाले प्रचार का हिसाब भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इस आदेश के कारण अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले खर्च पर भी आयोग की सीधी नजर रहेगी।

Operation Sindoor : Pakistan ने दिल्ली पर दागी थी शाहीन मिसाइल, भारत की Barak 8 मिसाइल सिस्टम ने किया था ढेर, बड़ा खुलासा

Operation Sindoor : Pakistan ने दिल्ली पर दागी थी शाहीन मिसाइल, भारत की Barak 8 मिसाइल सिस्टम ने किया था ढेर, बड़ा खुलासापहलगाम आतंकी हमला के एक साल बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के दौरान देश की राजधानी पर होने वाले एक बड़े मिसाइल हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था।

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, मोबाइल चार्जर के तार से लगा घोंटा

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, मोबाइल चार्जर के तार से लगा घोंटादक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक घर में IRS के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी का शव मिला है। पुलिस को शक है कि उसका गला घोंटने के लिए मोबाइल फोन चार्ज करने वाले तार का इस्तेमाल किया गया।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com