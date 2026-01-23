शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (17:10 IST)

ग्रीनलैंड के टॉप 10 पर्यटन स्थल: सुंदर प्रकृति, बर्फ, फजॉर्ड और रोमांच की अनोखी दुनिया

बर्फ, चर्च और घर, कैप्शन में 'ग्रीनलैंड की टॉफ 10 जगहें'
Top 10 places in Greenland: ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र का एक अद्भुत और रहस्यमय देश है, जो अपनी बर्फीली दुनिया, विशाल ग्लेशियरों, तैरते हिमखंडों (Icebergs) और रंग-बिरंगे घरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की कच्ची-पक्की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और रोमांचक गतिविधियाँ इसे दुनिया के सबसे अनोखे पर्यटन स्थलों में शामिल करती हैं। अगर आप प्रकृति, एडवेंचर और शांति- तीनों का अनुभव करना चाहते हैं, तो ग्रीनलैंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आइए जानते हैं ग्रीनलैंड के 10 सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में।
 

1. इलुलिसैट आइसफ्योर्ड (Ilulissat Icefjord)

इलुलिस्सात आइसफजॉर्ड यूनेस्को (UNESCO) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यहाँ आप विशाल हिमखंडों को तैरते हुए देख सकते हैं। यहाँ समुद्र में तैरते विशालकाय हिमखंडों (Icebergs) को देखना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। 'जाकोबशावन' ग्लेशियर से बर्फ के टूटने की आवाज और नीले पानी में उनकी शांति अद्भुत सुकून देती है।
 

2. नुक (Nuuk) - दुनिया की सबसे छोटी राजधानी

पहाड़ों और समुद्र से घिरी ग्रीनलैंड की राजधानी नुक, आधुनिकता और परंपरा का संगम है। यहाँ का ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम और तट पर बनी "मदर ऑफ द सी" की मूर्ति देखने लायक है। इसी के साथ रंगीन घर मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ की ताजी हवा आत्मा को तरोताजा कर देती है।
 

3. डिस्को खाड़ी (Disko Bay and Disko Island)

यह क्षेत्र व्हेल वाचिंग (Whale Watching) के लिए प्रसिद्ध है। नाव में बैठकर हम्पबैक और मिंक व्हेल को उछलते हुए देखना प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। डिस्को द्वीप ज्वालामुखीय परिदृश्य, लाल बेसाल्ट पर्वत और हरे-भरे नज़ारों के लिए प्रसिद्ध।
 

4. केंगरलुसुआक (Kangerlussuaq)

यदि आप विशाल ग्रीनलैंड आइस शीट (Ice Sheet) पर चलना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर जाएँ। यह जगह 'नॉर्दर्न लाइट्स' देखने के लिए दुनिया के सबसे साफ आसमान वाली जगहों में से एक है।
 

5. इक्वि ग्लेशियर (Eqi Glacier)

इक्विप सेर्मिया ग्लेशियर इसे 'कैल्विंग ग्लेशियर' भी कहते हैं। यहाँ आप सुरक्षित दूरी से ग्लेशियर के विशाल टुकड़ों को समुद्र में गिरते हुए देख सकते हैं। प्रकृति की इस अपार शक्ति को करीब से देखना रोमांच भर देता है। इसे "बर्फ की दीवार" कहा जाता है, जहाँ ग्लेशियर को टूटते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव है।
 

6. उनार्तोक हॉट स्प्रिंग्स (Uunartoq Hot Springs)- प्राकृतिक गर्म झरने

बर्फ के बीचों-बीच प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में नहाना आपकी सारी थकान मिटा देगा। चारों ओर तैरते बर्फ के टुकड़ों को देखते हुए गर्म झरने का आनंद लेना एक परम सुखद अनुभव है। इसे उउनाटोक भी कहते हैं। बर्फ के बीच प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में नहाने का अनूठा अनुभव।
 

7. स्कोर्सबी संड या स्कोर्सबिसंड (Scoresby Sund or Scoresbysund) जंगल में मंगल

यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्योर्ड सिस्टम (Fjord System) है। यहाँ की शांति, गहरी घाटियाँ और जंगली जानवर (जैसे ध्रुवीय भालू और कस्तूरी बैल) इसे किसी परीकथा जैसा बनाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा फजॉर्ड, जो शानदार प्राकृतिक नज़ारे पेश करता है।
 

8. सिसिम्युट (Sisimiut)- बर्फ में ढंके रंग-बिरंगे घर बर्फ

यह ग्रीनलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आप डोग स्लेजिंग (Dog Sledding) का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के रंग-बिरंगे घर बर्फ की सफेद चादर पर किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। सिसिमियुट दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो डॉग स्लेजिंग और हाइकिंग के लिए लोकप्रिय है।
 

9. काकोर्तोक (Qaqortoq): स्टोन एंड मैन

दक्षिण ग्रीनलैंड का यह शहर अपनी कलाकृति "स्टोन एंड मैन" के लिए जाना जाता है। यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी और शांत झीलें मन को सुकून देती हैं।
 

10. आर्कटिक सर्कल ट्रेल (Arctic Circle Trail) झीलों के बीच ट्रेंकिंग 

ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यह 160 किलोमीटर लंबा रास्ता जन्नत है। इंसानी बस्तियों से दूर, पहाड़ों और झीलों के बीच चलना आपकी आत्मा को खुद से मिलाने का मौका देता है।
 

11. तसिल्लाक (Tasiilaq):  नॉर्दर्न लाइट्स का रोमांच

पूर्वी ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर तसिल्लाक ऊँचे पहाड़ों और गहरे फजॉर्ड से घिरा हुआ है। यह स्थान स्थानीय इनुइट संस्कृति को जानने और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जाना जाता है। सर्दियों में स्कीइंग और डॉग स्लेजिंग यहाँ की खास गतिविधियाँ हैं।
 

12. उत्तरी ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान (North Greenland National Park): बर्फ का जंगल

यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग पूरी तरह मानव-रहित है। यहाँ ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, वालरस और दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों और रिसर्चर्स के लिए यह जगह बेहद खास है।
 

13. तसेरमिउत फ्योर्ड (Tasermiut Fjord): रॉक क्लाइम्बिंग और ट्रेकिंग का स्वर्ग

इसे “बिग वॉल प्लेग्राउंड” कहा जाता है। ऊँची चट्टानें और खड़ी दीवारें इसे रॉक क्लाइम्बिंग और ट्रेकिंग के लिए आदर्श बनाती हैं। यह स्थान साहसिक यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
 

यात्रा के लिए टिप्स:

नॉर्दर्न लाइट्स (Northern Lights): इसे देखने के लिए सितंबर से अप्रैल के बीच जाएँ।
मिडनाइट सन (Midnight Sun): यदि आप रात में भी सूरज देखना चाहते हैं, तो जून-जुलाई में जाएँ।
 
निष्कर्ष: ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडी जगह नहीं, बल्कि प्रकृति का जीवंत चमत्कार है। यहाँ के ग्लेशियर, फजॉर्ड, संस्कृति और रोमांचक गतिविधियाँ हर यात्री को जीवन भर की यादें दे जाती हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, प्रकृति के करीब और कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो ग्रीनलैंड आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए।
