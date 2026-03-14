परमाणु हमले से कैसे बचें? जानिए खुद को सुरक्षित रखने के 5 जरूरी तरीके

दुनिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और दुनिया के पास पहले से हजार गुना जिस तरह से परमाणु बम रखे हुए हैं इसके चलते संवेदनशील और मानवतावादी लोगों के भीतर चिंता का होना स्वाभाविक है। भगवान करे कि दुनिया का ओर कोई हिस्सा हिरोशिमा या नागासाकी नहीं बने, लेकिन आज जिस तरह से राजनीतिज्ञ और कट्टरपंथी लोग पागला रहे हैं तो इन पर भरोसा करना अब रत्तीभर भी संभवन नहीं है। परमाणु हमला एक भयावह स्थिति है, लेकिन सही जानकारी और त्वरित कार्रवाई आपकी जान बचाने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकती है। यह आलेख सामान्य जानकारी पर आधारित है किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

1. तुरंत सुरक्षित जगह या मजबूत इमारत में शरण लें

2. विस्फोट की चमक देखने से बचें

3. रेडियोधर्मी धूल से खुद को बचाएं

4. बाहर से आने पर तुरंत सफाई करें

5. सरकारी निर्देशों का पालन करें

महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत: परमाणु विस्फोट के समय 'दूरी, समय और ओट'

1. धमाके के तुरंत बाद (तत्काल प्रतिक्रिया)

तेज रोशनी: अगर आप बाहर हैं और अचानक तेज रोशनी (सूरज से भी ज्यादा चमकदार) देखते हैं, तो तुरंत आंखें मंद कर लें।

जमीन पर लेट जाएं: रोशनी देखते ही तुरंत जमीन पर मुंह के बल लेट जाएं और अपने हाथों को सिर के पीछे रख लें। यह आपको हवा के झोंके और उड़ते हुए मलबे से बचाएगा। या आप परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर भूमि से लेटें या ओट लें।

आंखें बंद रखें: धमाके की चमक आपको स्थायी रूप से अंधा कर सकती है।

मुंह थोड़ा खुला रखें: इससे कानों के पर्दों पर दबाव कम पड़ता है। चमक के बाद तेज आवाज आपको बहरा कर सकती है।

सीधे न देखें: आग के गोले (Fireball) की तरफ बिल्कुल न देखें।

2. सुरक्षित ठिकाने की तलाश (Shelter)

धमाके के बाद सबसे बड़ा खतरा 'रेडियोधर्मी फॉलआउट' (Radioactive Fallout) यानी राख और धूल के कणों से होता है।

अंदर जाएं: जितनी जल्दी हो सके किसी मजबूत ईंट या कंक्रीट की इमारत के अंदर चले जाएं।

बेसमेंट सबसे बेहतर: जमीन के नीचे (Basement) रेडियोधर्मी विकिरण से बचने के लिए सबसे सुरक्षित जगह बेसमेंट और पहले से बने शेल्टर होते हैं।

खिड़कियों से दूर रहें: कांच टूटने और रेडिएशन के खतरे के कारण खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर, इमारत के बीचों-बीच रहें।

3. खुद को साफ करना (Decontamination)

अगर आप धमाके के समय बाहर थे, तो रेडिएशन को घर के अंदर फैलने से रोकना जरूरी है:

बाहरी कपड़े उतारें: अपने बाहरी कपड़ों को सावधानी से उतारकर प्लास्टिक बैग में बंद कर दें। इससे शरीर पर मौजूद 90% रेडियोधर्मी सामग्री हट जाती है।

त्वचा साफ करें: यदि पानी उपलब्ध हो, तो बिना रगड़े (ताकि रेडिएशन त्वचा के अंदर न जाए) साबुन और पानी से नहाएं। ध्यान रखें कि नल या बार से आ रहे पानी का उपयोग न करके घर में पहले से रखें जल का ही उपयोग करें।

घाव ढकें: अगर शरीर पर कोई कट या घाव है, तो उसे ढक कर रखें।

4. भोजन-पानी और घर को सुरक्षित रखना

सील बंद चीजें: केवल वही भोजन खाएं जो डिब्बाबंद या सील बंद पैकेट में हो।

खुला पानी न पिएं: नल का पानी या खुले स्रोत का पानी रेडियोधर्मी हो सकता है। केवल बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करें।

खिड़की दरवाजे: तुरंत ही घर के जितने भी खड़की दरवाजे हैं उन्हें अच्‍छे से बंद करके जहां से भी हवा या रोशनी आ रही है उसे भी किसी टैप या प्लास्टिक से अच्‍छे से बंद कर दें। यदि गाय का गोबर हो तो उसे सभी जगह लीपकर बंद कर लें। हवा और रोशनी के सारे छेद बंद कर दें।

5. याद रखने योग्य मुख्य बातें



कारक बचाव का तरीका दूरी (Distance) फॉलआउट के मुख्य क्षेत्र से जितनी दूर रहेंगे, रेडिएशन उतना कम होगा। समय (Time) रेडिएशन समय के साथ कमजोर होता है। शुरुआती 24-48 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं। ओट (Shielding) मोटी दीवारें (कंक्रीट, ईंट या मिट्टी) रेडिएशन को सोख लेती हैं।

खुद को सुरक्षित रखने के लिए 72 घंटे का बैकअप प्लॉन बनाएं

1. जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरतें

पानी: प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी (पीने और सफाई के लिए)। इसे प्लास्टिक की मजबूत बोतलों में रखें।

भोजन: ऐसा खाना जिसे पकाने की जरूरत न हो और जो लंबे समय तक खराब न हो (जैसे डिब्बाबंद फल, सब्जियां, सूखे मेवे, प्रोटीन बार और बिस्कुट)।

मैन्युअल कैन ओपनर: अगर आप डिब्बाबंद खाना रख रहे हैं।

2. संचार और रोशनी

बैटरी वाला रेडियो: रेडिएशन के दौरान इंटरनेट और फोन नेटवर्क ठप हो सकते हैं। सरकारी निर्देशों को सुनने के लिए रेडियो ही एकमात्र साधन होगा।

फ्लैशलाइट (टॉर्च): अतिरिक्त बैटरियों के साथ। मोमबत्तियों का उपयोग न करें क्योंकि धमाके के बाद गैस रिसाव का खतरा हो सकता है।

पावर बैंक: फोन चार्ज रखने के लिए (हालांकि सिग्नल न होने पर इसे 'एरोप्लेन मोड' पर रखें)।

3. चिकित्सा और स्वच्छता (Medical & Hygiene)

फर्स्ट एड किट: पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द निवारक दवाएं और आपकी नियमित दवाएं।

पोटेशियम आयोडाइड (KI) टैबलेट: ये डॉक्टर की सलाह या सरकारी निर्देश पर ही ली जाती हैं। ये थायराइड ग्रंथि को रेडियोधर्मी आयोडीन सोखने से बचाती हैं।

स्वच्छता किट: गीले टिश्यू (Wet wipes), कचरे के बैग, पॉलिथिन, साबुन और हैंड सैनिटाइजर।

4. सुरक्षात्मक गियर

मास्क (N95 या उससे बेहतर): रेडिएशन वाली धूल को सांस के जरिए शरीर में जाने से रोकने के लिए।

प्लास्टिक की चादर और डक्ट टेप: खिड़कियों और दरवाजों की दरारों को सील करने के लिए ताकि रेडियोधर्मी राख अंदर न आ सके।

5. इमरजेंसी किट चेकलिस्ट (त्वरित)

श्रेणी वस्तु क्यों जरूरी है? सुरक्षा डक्ट टेप और प्लास्टिक कमरे को 'Air-tight' बनाने के लिए सूचना रेडियो (AM/FM) आपातकालीन प्रसारण सुनने के लिए स्वच्छता गीले वाइप्स/तौलिए बिना पानी के शरीर से रेडिएशन साफ करने के लिए जरूरी कागज आईडी और नकद डिजिटल भुगतान काम नहीं करेगा



टिप: अपनी किट को एक ऐसे बैग (Backpack) में रखें जिसे आप आसानी से उठाकर भाग सकें। इसे घर के सबसे सुरक्षित हिस्से (जैसे बेसमेंट या घर के बीच वाले कमरे) के पास रखें।