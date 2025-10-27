Chhath puja paran date: 28 अक्टूबर 2025 छठ पूजा का पारण किस समय होगा, कब होगा सर्योदय

Chhath puja paran date: 27 अक्टूबर के दिन छठ पूजा के मुख्य त्योहार पर सांध्य का अर्घ्‍य अर्थात डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देने के बाद अगले दिन 28 अक्टूबर 2025 को सुबह उषा का अर्घ्य अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्‍य अर्पित करने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। पारण अर्थात इस दिन 36 घंटे का उपवास खोला जाएगा। आओ जानते हैं कि कब होगा इस दिन का सूर्योदय और क्या करते हैं इस दिन।

छठ उषा पूजा एवं पारण का समय:- दिनांक और वार: 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को

सूर्योदय समय: सुबह 06:30 पर (दिल्ली टाइम के अनुसार) पारण का समय: सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कभी भी

छठ पूजा के बाद कैसे खोलें व्रत: 27 अक्टूबर 2025, सोमवार को पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर शाम को पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। यह छठ पर्व का समापन दिन होता है।