सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (12:35 IST)

रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और री-शूट ने फंसाया 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज पर पेच, क्या पोस्टपोन होगी फिल्म?

Battle of Galwan release date postponed
साउथ सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई पर आधारित है।‍ फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे।
 
फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे फैंस थोड़े निराश हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट टल सकती है। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयारी है, लेकिन इसकी रिलीज डेट में बदलाव होने वाला है। 
 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान और फिल्म की टीम दोनों ही फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ने की अलग-अलग वजहें बताई जा रही हैं, जिसमें से एक ये भी है कि मेकर्स को अभी रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है और फिल्म की शूटिंग भी थोड़ी बाकी है।
 
रिपोर्ट के अनुसार सोर्स ने बताया, बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और री-शूट में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। 9 फरवरी से मुंबई की गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में एक हफ्ते का शूट शेड्यूल शुरू होगा। इसके बाद भी कुछ दिनों की शूटिंग बाकी रहेगी और फरवरी के आखिरी तक फिल्म की शूटिंग पूरी होगी। 
 
इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक फिल्म को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दिखाना जरूरी है, और इस प्रोसेस में भी वक्त लग सकता है। इन दोनों वजहों से मेकर्स को लगता है कि फिल्म की 17 अप्रैल की डेडलाइन पूरी करना मुश्किल होगा। सलमान का मानना है कि देशभक्ति से जुड़ी इस फिल्म को बेहद सोच-समझकर पेश किया जाना चाहिए और इसलिए टीम को किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए।
 
बता दें कि 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म को खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया देने वाले हैं।
ये भी पढ़ें
'मस्ती 4' फेम रूही सिंह के नाम पर व्हाट्सएप पर 'गंदी बातें', एक्ट्रेस ने दर्ज कराई FIR

मुंबई में 'Vvan' के लिए फोकलोर डांस सीक्वेंस शूट करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया!

मुंबई में 'Vvan' के लिए फोकलोर डांस सीक्वेंस शूट करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया!'Vvan' ने अपने घोषणा के दिन से ही सभी की उत्सुकता बढ़ा दी है। बालाजी टेलीफिल्म्स और द वायरल फीवर जैसे दो मजबूत क्रिएटिव पावरहाउस की यह मेगा कोलैबोरेशन फिल्म को खास बनाती है। फोकलोर और सांस्कृतिक कथाओं की दुनिया में उतरने जा रही यह फिल्म अपने जॉनर के चलते भी लगातार चर्चा और एक्साइटमेंट बढ़ा रही है।

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की 'वध 2' देखने थिएटर पहुंचे अजय देवगन, जाने क्या दिया रिएक्शन

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की 'वध 2' देखने थिएटर पहुंचे अजय देवगन, जाने क्या दिया रिएक्शननीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर 'वध 2' रिलीज हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर दिखाया है। कई सितारे थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। अजय देवगन भी इस लिस्ट में शामिल हुए, उन्होंने थिएटर में 'वध 2' देखा और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसकी एक झलक शेयर की।

'मस्ती 4' फेम रूही सिंह के नाम पर व्हाट्सएप पर 'गंदी बातें', एक्ट्रेस ने दर्ज कराई FIR

'मस्ती 4' फेम रूही सिंह के नाम पर व्हाट्सएप पर 'गंदी बातें', एक्ट्रेस ने दर्ज कराई FIRमस्ती 4 और कैलेंडर गर्ल्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस रूही सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में रूही ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रूही ने बताया कि कोई शख्स उनके नाम से वॉट्सएप पर लोगों को अश्लील मैसेज भेज रहा है और फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर संपर्क कर रहा है।

रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और री-शूट ने फंसाया 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज पर पेच, क्या पोस्टपोन होगी फिल्म?

रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और री-शूट ने फंसाया 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज पर पेच, क्या पोस्टपोन होगी फिल्म?साउथ सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई पर आधारित है।‍ फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

'स्पिरिट' के सेट पर हुआ बवाल, संदीप रेड्डी वांगा से बहस के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी फिल्म!

'स्पिरिट' के सेट पर हुआ बवाल, संदीप रेड्डी वांगा से बहस के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी फिल्म!'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' काफी समय से सुर्खियों में हैं। फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास लीड़ रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। लेकिन एक्ट्रेस ने इस फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए। प्रकाश राज ने भी इस मेगा-प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
