सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (15:40 IST)

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' अब तय समय से पहले होगी रिलीज, जानें नई तारीख

भूत बंगला नई रिलीज डेट
बालाजी मोशन पिक्चर्स की अपकमिंग एंटरटेनर 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, को अब नया रिलीज़ डेट मिल गया है। पहले यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब इसे प्रीपोंड करके 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
 
फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, रिलीज़ डेट आगे करने का फैसला दर्शकों की जबरदस्त उत्सुकता के कारण लिया गया। अक्षय कुमार ने दर्शकों की भारी रुचि और फिल्म के लिए लगातार बढ़ते फैंस के डिमांड को देखकर भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोंड करने का फैसला किया। मकसद यह था कि फिल्म को सही समय पर दर्शकों तक पहुंचाया जाए, बजाय इसे पीछे खींचे रखने के।
 
घोषणा के दिन से ही भूत बंगला लगातार चर्चा में रही है, और फैंस अक्षय कुमार को इस जॉनर-ड्रिवन एंटरटेनर में वापस देखने के लिए उत्साहित हैं। रिलीज़ डेट में बदलाव को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे फिल्म को थिएटर में सही समय पर दर्शकों तक पहुंचने का फायदा मिले और बॉक्स ऑफिस पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके।
 
रिलीज़ डेट बदलने के साथ, मेकर्स का मकसद है कि फिल्म को थिएटर में सही समय मिले और बॉक्स ऑफिस पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके। इसी रणनीति के तहत, अक्षय कुमार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी हर फिल्म को पर्याप्त थिएटर रन मिले, ताकि दर्शक पूरी तरह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफर का आनंद ले सकें।
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स, कैप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर प्रोड्यूसर्स हैं। 
