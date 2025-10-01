गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

03 October Birthday: आपको 3 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 October Birthday
03 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभ
 
आपका जन्मदिन: 3 अक्टूबर
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 
आपके लिए खास
 
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। 
 
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
कुणाल कामरा (Kunal Kamra): भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन
 
जॉन गोरी (John Gorrie):  प्रशीतन की शीत-वायु प्रक्रिया के आविष्कारक।
 
क्लारा नोयस (Clara Noyes): प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी रेड क्रॉस की प्रमुख।
 
हार्वे कर्ट्ज़मैन (Harvey Kurtzman):  मैड पत्रिका के संस्थापक संपादक।
 
चबी चेकर (Chubby Checker): रॉक-एन-रोल गायक, कुख्यात गीत द ट्विस्ट के विमोचन के समय ट्विस्ट डांस की शुरुआत की।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्टूबर, 2025)

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्त

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्तDussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण दहन किया जाता है। इस साल 2025 में 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। परंपरा से सार्वजनिक रूप से रात्रि में रावण दहन किया जाता है। कई लोग रात को 8 बजे बाद रावण दहन करते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। आओ जानते हैं कि रावण दहन का सही समय क्या है।

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरी

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरीदशहरा, जिसे विजयादशमी के पावन नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जीवंत प्रतीक है। यह वही ऐतिहासिक दिन है जब भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाती हैं, जिससे जीवन की हर बाधा दूर होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है।

दशहरे पर झाड़ू घर लाने से कैसे खुलते हैं सौभाग्य के द्वार

दशहरे पर झाड़ू घर लाने से कैसे खुलते हैं सौभाग्य के द्वारDussehra par jhadu ke upay in hindi: दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, यह त्योहार हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलने का भी अवसर प्रदान करता है।

Dussehra 2025: दशहरा का दिन शुभ होता है या कि अशुभ?

Dussehra 2025: दशहरा का दिन शुभ होता है या कि अशुभ?Dussehra 2025: दशहरा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कई लोग इस दिन नए काम शुरू करते हैं, जैसे कि नया व्यवसाय या कोई महत्वपूर्ण परियोजना, क्योंकि उनका मानना है कि इस दिन किया गया कोई भी काम सफलता लाता है। इसलिए, दशहरा को खुशी और जीत के एक बहुत ही शुभ दिन के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसके और भी कुछ कारण हैं जिसके चलते यह दिन अति शुभ होता है।

dussehra 2025: रावण दहन की राख घर लाने से पहले जान लें ये जरूरी बात, जली लकड़ी के टोटके से बदलेगा भाग्य

dussehra 2025: रावण दहन की राख घर लाने से पहले जान लें ये जरूरी बात, जली लकड़ी के टोटके से बदलेगा भाग्यravan dahan ritual: दशहरा त्योहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन के बाद, कई लोग उसकी लकड़ी और राख को अपने घर लेकर आते हैं। आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण हैं? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि रावण दहन की लकड़ी और राख को घर लाने का महत्व क्या है।

और भी वीडियो देखें

03 October Birthday: आपको 3 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 October Birthday: आपको 3 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय03 October 2025 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्टूबर, 2025)Today 02 October 2025 horoscope in Hindi : आज 02 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें विजयादशमी यानी दशहरे का भविष्‍यफल। वेबदुनिया पर डेली होरोस्कोप के अनुसार जानें दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

02 October Birthday: आपको 2 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 October Birthday: आपको 2 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 02 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com