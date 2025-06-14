शनिवार, 20 सितम्बर 2025
16 जून 2025 : आपका जन्मदिन

16 जून 2025 : आपका जन्मदिन

Birthday Wishes in Hindi
16 June Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: बढ़ता ही जा रहा है गर्मी का तांडव, क्या सच होने वाली है विष्णु पुराण की भविष्यवाणी
 
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2029
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल :
आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।ALSO READ: Weekly Panchang 2025 ; साप्ताहिक पंचांग, जानें 7 दिन के शुभ मंगलमयी मुहूर्त
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों के कारोबार में बनेगी लाभ की स्थिति, पढ़ें 16 जून का दैनिक राशिफल

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधान

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधानSolar Eclipse remedies : 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि ग्रहण काल में कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नीचे 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय दिए गए हैं:

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारणwhy goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?Surya grahan par tarpan kare ya nahi: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं? हां, बिल्कुल। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का एक साथ होना श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। चूंकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार की रात में है, इसलिए इस शुभ दिन दोपहर या अपराह्न काल में तर्पण करना बिल्कुल सही और लाभकारी होगा।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियमShardiya navratri 2025: नवरात्रि में अखंड ज्योति (अखंड दीपक) जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। चूंकि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग है, इसके अगले दिन (22 सितंबर) से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितृ दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे इसके फायदे और नियम विस्तार से दिए गए हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

और भी वीडियो देखें

सूर्य ग्रहण कब लगने और सूतककाल का समय क्या है, कहां आएगा नजर, 12 राशियों पर प्रभाव, देश दुनिया में हलचल

सूर्य ग्रहण कब लगने और सूतककाल का समय क्या है, कहां आएगा नजर, 12 राशियों पर प्रभाव, देश दुनिया में हलचलSolar eclipse surya grahan 2025 in india date and time: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन भारतीय समयानुसार रात्रि 10:59 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा जो 03:23 मिनट पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, यानि 21 को दोपहर 11 बजे बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड पर रहेगा। 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए शुभ, 3 के लिए अशुभ और बाकी 5 के लिए मिलाजुला असर रहेगा।

21 September Birthday: आपको 21 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 September Birthday: आपको 21 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Navratri 2025 Horoscope: नवरात्रि में राशि के अनुसार पूजा और उपाय

Navratri 2025 Horoscope: नवरात्रि में राशि के अनुसार पूजा और उपायNavratri puja benefits according to rashi: नवरात्रि, शक्ति उपासना का महापर्व, नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार पूजा और विशेष उपाय करते हैं, तो यह और भी अधिक फलदायी हो सकता है। यह लेख आपको आपकी राशि के अनुसार नवरात्रि में करने वाले विशेष पूजा उपायों, मंत्रों और भोग के बारे में विस्तृत जानकारी देगा, ताकि आपकी साधना सफल हो और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त हो।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, 4 राशियों के लिए बेहद शुभSolar eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें लगेगा। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी रहेगी। हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण का 12 ही राशियों पर प्रभाव रहेगा। इसमें से 4 राशियों को ग्रहण से लाभ मिलेगा।
