पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के वीडियो पर बवाल, IPF भी नाराज

पटना। बिहार के पूर्व डीजीपी के वीडियो पर हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इस मामले में पूर्व डीजीपी को खरीखोटी सुनाई थी।

इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) ने ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में कहा गया है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। उन्होंने अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम किया है। उन्होंने अपने अधिनस्थों के सामने खराब उदाहरण प्रस्तुत किया है।

A State DGP circulating such video is in poor taste, demeaning his office and uniform. Sets a bad example for his juniors. It is also a violation of the conduct rules. pic.twitter.com/mafwUSf6QA