गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 21 November 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 21 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 21 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 21 November 2025 : करियर: रुके हुए सरकारी कार्यों में गति आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।
धन: आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल और लाल फूल अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की लापरवाही आपके लिए चुनौती बन सकती है। 
लव: शाम का समय शांति और स्नेहपूर्ण माहौल में बिताएं।
धन: आज औसत आर्थिक परिणाम मिलेंगे। अपने बजट का ध्यान रखें और व्यर्थ के खर्चों को टालें।
स्वास्थ्य:स्त्री जातकों को अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखनी होगी।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में खुला संवाद आपको राहत देगा। 
धन: आज लेनदेन में आपका आत्मविश्वास और भरोसा बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: भावनाओं पर नियंत्रण रखें और निजी संबंधों का सम्मान करें।
धन: खर्च को नियंत्रित करना आवश्यक है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 
उपाय: भगवान शिव को दूध और गंगाजल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रभाव में वृद्धि होगी।
लव: प्रेम और स्नेह के मामलों में गति आएगी। 
धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। 
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास और उत्साह उच्च रहेगा। 
उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: अपनी योग्यता के बल पर नई राह बनाएंगे। 
लव: रिश्तों में ईमानदारी और देखभाल से मजबूती आएगी। 
धन: मेहनत और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा। 
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। 
धन: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: रिसर्च और गहन चिंतन वाले कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम भावनाओं की तीव्रता रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आंतरिक चिंतन से मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: आज कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: आज प्रबंधन मजबूत बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रखें।
लव: निजी संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी।
धन: पुराना रुका या लंबित पैसा आज प्राप्त होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: व्यापार तथा करियर क्षेत्र उम्दा बना रहेगा। 
लव: मित्रवर्ग के साथ हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे। 
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। लाभ संवारने पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीब को भोजन दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सहजता से लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: परिजनों से बनाकर चलेंगे। सहयोग की भावना बढ़ेगी।
धन: आज कारोबार के कार्यविस्तार पर जोर होगा। 
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा ।
