Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 21 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 21 November 2025 : करियर: रुके हुए सरकारी कार्यों में गति आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।

धन: आकस्मिक धनलाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की लापरवाही आपके लिए चुनौती बन सकती है।

लव: शाम का समय शांति और स्नेहपूर्ण माहौल में बिताएं।

धन: आज औसत आर्थिक परिणाम मिलेंगे। अपने बजट का ध्यान रखें और व्यर्थ के खर्चों को टालें।

स्वास्थ्य:स्त्री जातकों को अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखनी होगी।

उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।

लव: प्रेम संबंधों में खुला संवाद आपको राहत देगा।

धन: आज लेनदेन में आपका आत्मविश्वास और भरोसा बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: भावनाओं पर नियंत्रण रखें और निजी संबंधों का सम्मान करें।

धन: खर्च को नियंत्रित करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

उपाय: भगवान शिव को दूध और गंगाजल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रभाव में वृद्धि होगी।

लव: प्रेम और स्नेह के मामलों में गति आएगी।

धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे।

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास और उत्साह उच्च रहेगा।

उपाय: 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: अपनी योग्यता के बल पर नई राह बनाएंगे।

लव: रिश्तों में ईमानदारी और देखभाल से मजबूती आएगी।

धन: मेहनत और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

धन: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: रिसर्च और गहन चिंतन वाले कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम भावनाओं की तीव्रता रहेगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

स्वास्थ्य: आंतरिक चिंतन से मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आज कामकाजी अनुबंध आपके पक्ष में बने रहेंगे।

लव: परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: उत्साह और साहस बढ़त पर रहेगा।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज प्रबंधन मजबूत बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रखें।

लव: निजी संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी।

धन: पुराना रुका या लंबित पैसा आज प्राप्त होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: व्यापार तथा करियर क्षेत्र उम्दा बना रहेगा।

लव: मित्रवर्ग के साथ हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे।

धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। लाभ संवारने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीब को भोजन दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सहजता से लक्ष्य हासिल करेंगे।

लव: परिजनों से बनाकर चलेंगे। सहयोग की भावना बढ़ेगी।

धन: आज कारोबार के कार्यविस्तार पर जोर होगा।

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा ।