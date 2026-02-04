बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 05 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मंगल अपनी उच्च राशि मकर में, इन 5 राशियों के लिए बनेगा अपराजेय योग
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
5 फरवरी 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा तथा चंद्रोदय पूजन आज ही किया जाएगा। इसे भगवान गणेश की विशेष कृपा वाला दिन माना जाता है।
 

आज का पंचांग (05 फरवरी 2026)

तिथि: चतुर्थी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: गुरुवार
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (अगले दिन तड़के 06:01 तक), उसके बाद हस्त नक्षत्र।
 
योग: अतिगण्ड (दो दोपहर 02:26 तक), उसके बाद सुकर्मा योग।
 
करण: बव (प्रातः 06:55 तक), फिर बालव (सायं 07:44 तक), उसके बाद कौलव।
 
चंद्र राशि: कन्या (प्रातः 10:45 से)
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:22 से 06:14 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:12 तक
 
अमृत काल: रात्रि 11:24 से 01:12 तक (6 फरवरी तड़के)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 01:57 से 03:19 तक (इस समय शुभ कार्यों से बचें)
 
यमगण्ड: प्रातः 07:07 से 08:29 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:51 से 11:13 तक
 
योग सावधानी: अतिगण्ड योग दोपहर तक है, जो बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के बाद सुकर्मा योग में लेना बेहतर होगा।ALSO READ: Sankashti Chaturthi 2026: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और चंद्रोदय का समय
 
