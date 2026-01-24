Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

25 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

25 जनवरी 2026, रविवार का दिन बहुत ही विशेष है। आज रथ सप्तमी (भानु सप्तमी) है, जिसे सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है।

साथ ही आज नर्मदा जयंती और भीष्म अष्टमी का भी संयोग बन रहा है।

आज का पंचांग (25 जनवरी 2026)

तिथि: सप्तमी (सायं 04:46 तक), उसके बाद अष्टमी प्रारंभ।

पक्ष: शुक्ल पक्ष

मास: माघ

वार: रविवार

नक्षत्र: अश्विनी (प्रातः 06:44 तक), उसके बाद भरणी नक्षत्र।

योग: सिद्ध (सुबह 08:11 तक), उसके बाद साध्य योग।

करण: वणिज (प्रातः 05:41 तक), फिर विष्टि (भद्रा)।

चंद्र राशि: मेष (पूरा दिन और रात)

आज के विशेष मुहूर्त (रथ सप्तमी/सूर्य पूजा)

अरुणोदय काल (स्नान मुहूर्त): प्रातः 05:26 से 07:12 तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन (सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक)

रवि योग: पूरे दिन (सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक)

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:55 तक (अति शुभ)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:26 से 06:19 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:22 से 03:05 तक

अमृत काल: रात्रि 09:20 से 10:55 तक



अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: सायं 04:34 से 05:54 तक

यमगण्ड: दोपहर 12:33 से 01:54 तक

भद्रा: प्रातः 05:41 से सायं 04:46 तक (भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं)