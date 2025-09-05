aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 06 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 6 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Ganesh visarjan 2025: गणेश प्रतिमा विसर्जन करने का ये है सही तरीका क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 6 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

पंचांग: 6 सितंबर, 2025, शनिवार

आज की मुख्य जानकारी:

शुभ विक्रम संवत्-2082,

शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-भाद्रपद

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-शरद

वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्दशी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा

योग (सूर्योदयकालीन)-अतिगण्ड

करण (सूर्योदयकालीन)-गरज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00

राहुकाल (अशुभ समय):

प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

चन्द्र स्थिति-कुम्भ

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-पश्चिम

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।

आज का उपाय-अनन्त की पूजा उपरान्त अनन्त धारण करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

विशेष: अनन्त चतुर्दशी/भद्रा/पंचक प्रारंभ

यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र