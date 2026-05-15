शुक्रवार, 15 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Guru Pushya Yoga May 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 15 मई 2026 (17:09 IST)

Guru Pushya Yoga 2026: 21 मई 2026 को बनेगा गुरु-पुष्य योग का शुभ संयोग, जानें क्यों हैं खास

The auspicious conjunction of Guru-Pushya Yoga is forming on May 21, 2026. The picture shows Devguru Jupiter, planets and stars, shopping and worship materials to be done during Pushya Yoga
Guru Pushya Yoga significance: 21 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और शुभ होने जा रहा है। इस दिन 'गुरु-पुष्य योग' का महासंयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' माना जाता है, और जब यह गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे 'गुरु-पुष्य योग' कहते हैं।ALSO READ: Adhika Maas 2026: 17 मई से पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ अधिकमास में पुण्य लाभ कैसे पाएं और क्या टालें?

 

यहां जानिए क्यों यह दिन इतना खास है और इसमें क्या करना शुभ रहेगा:

 

1. गुरु-पुष्य योग क्यों है इतना प्रभावशाली?

शास्त्रों के अनुसार, पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता बृहस्पति (गुरु) हैं और इसके स्वामी शनि देव हैं। चूंकि पुष्य नक्षत्र खुद में शुभ है और गुरुवार भी भगवान विष्णु व गुरु बृहस्पति का दिन है, इसलिए इन दोनों का मिलन एक 'अक्षय' फल देने वाला योग बनाता है। यदि आप कोई बड़ी खरीदारी टाल रहे थे या घर-गाड़ी लेने का मन बना रहे थे, तो 21 मई 2026 का दिन कैलेंडर में मार्क कर लें। यह दिन आपकी आर्थिक उन्नति के द्वार खोल सकता है।
 

2. 21 मई 2026 का विशेष संयोग

गुरु-पुष्य योग: 21 मई 2026
गुरु पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ- 21 मई 2026 को 04:12 ए एम से
पुष्य नक्षत्र का अंत: 22 मई 2026 को 02:49 ए एम पर।
 
तिथि: हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी।
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग भी बन रहा है।
विशेषता: इस दिन चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में होंगे, जो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं।
 
अमृत सिद्धि योग: कई बार इस दिन गुरु-पुष्य के साथ अमृत सिद्धि योग भी बनता है, जो इसे किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए 'अबूझ मुहूर्त' अर्थात् बिना पंचांग देखे किया जाने वाला कार्य बना देता है।
 

3. इस दिन क्या करना होता है शुभ?

स्वर्ण (Gold) की खरीदारी: गुरु-पुष्य योग में सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और समृद्धि लाता है।
 
निवेश (Investment): प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या नए व्यापार में निवेश के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है।
 
धार्मिक कार्य: इस दिन गुरु मंत्र का जाप, दीक्षा लेना या तीर्थ यात्रा पर जाना आत्मिक शांति प्रदान करता है।
 
बहीखाता की शुरुआत: व्यापारी वर्ग इस दिन नए खाते या नई दुकान की शुरुआत करना पसंद करते हैं।ALSO READ: Purushottam Maas: पुरुषोत्तम मास की महिमा (पुरुषोत्तम मास महात्म्य), जानें मुख्य 6 बिंदु

 

4. इन कार्यों से मिलेगा महालाभ

विष्णु लक्ष्मी पूजन: इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से दरिद्रता दूर होती है।
 
श्री यंत्र की स्थापना: अपने घर या ऑफिस में 'श्री यंत्र' स्थापित करने के लिए यह सबसे सिद्ध मुहूर्त है।
 
पीली वस्तुओं का दान: चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र या हल्दी का दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है।
 

5. क्या न करें?

माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था, इसलिए इस अत्यंत शुभ योग में भी 'विवाह' (Marriage) की रस्में नहीं की जाती हैं। खरीदारी और निवेश के लिए यह उत्तम है, लेकिन विवाह संस्कार के लिए अन्य मुहूर्तों को प्राथमिकता दी जाती है।
 
टिप: इस दिन शाम को उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में घी का दीपक जलाना सौभाग्य वर्धक माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वट सावित्री व्रत: सुहागिनों के लिए महाव्रत, जानें पूजा से जुड़ी 10 अनसुनी और जरूरी बातें vat savitri vrat 2026
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि2026 Jyeshtha Amavasya: ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और पूजा न केवल पितरों की शांति के लिए अनिवार्य मानी जाती है, बल्कि यह शनि देव की कृपा और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का भी दिन है। चूंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस दिन जल सेवा और छायादार वस्तुओं के दान का विशेष विधान है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)Today 15 May 2026 horoscope in Hindi : आज 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 May Birthday: आपको 15 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 May Birthday: आपको 15 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

गंगा दशहरा पर बन रहा है इस बार दुर्लभ योग संयोग, इस मुहूर्त में करें स्नान और पूजा

गंगा दशहरा पर बन रहा है इस बार दुर्लभ योग संयोग, इस मुहूर्त में करें स्नान और पूजाGanga dussehra 2026: ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जयंती मनाई जाती है जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस बार गंगा दशहरा का महापर्व इस वर्ष 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार का गंगा दशहरा अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोगों के साथ आ रहा है, जो इसे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए विशेष बना रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com