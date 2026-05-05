बंगाल की इन 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भाजपा को मिला नोटा का फायदा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पार्टी राज्य में 207 सीटें जीतने में सफल रही जबकि तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। हार जीत के इस खेल में 5 सीटों (सतगछिया, जंगीपाड़ा, इंदस, रैना और राजरहाट न्यू टाउन) पर हारे हुए उम्मीदवारों की उम्मीदों पर नोटा के वोटों पर पानी फेर दिया। ये चारों सीटे भाजपा के खाते में गई। ALSO READ: आसनसोल में चुनाव जीतते ही BJP विधायक ने खुलवाया सालों से बंद मंदिर, जानिए क्यों लगा था ताला?
सतगछिया विधानसभा सीट पर भाजपा के अग्निश्वर नासकर ने तृणमूल कांग्रेस की सोमाश्री बेतल पर 401 वोट से जीत दर्ज की। चुनाव में नोटा को 1654 वोट मिले। अगर ये वोट उम्मीद्वारों के खाते में गिर जाते तो चुनाव परिणाम बदल भी सकते थे।
भाजपा के प्रसनजीत बेग ने जंगीपाड़ा विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के स्नेहशीश चक्रवर्ती को 862 वोटों से हराया। इस चुनाव में भी नोटा ने 2388 वोट हासिल किए। ये वोट अगर नोटा के स्थान पर प्रत्याशियों के खाते में जाते तो तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को इसका फायदा मिल सकता था।
राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पियूष कनोदिया ने तृणमूल कांग्रेस के तापस चटर्जी को 316 वोटों से हराया। यहां नोटा को 1792 वोट मिले। 18 राउंड की काउंटिंग के बाद भी यहां चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें