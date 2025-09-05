शिक्षक दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया 16 शिक्षकों का सम्मान, जानिए क्या कहा?

Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया।

धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षक वह कड़ी है जो बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ ही संस्कृति, सदाचार और जीवन मूल्यों से अवगत कराते हैं। हमने शिक्षकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जिससे वे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सके।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य में निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, न कि छात्रों को 500 साल पुरानी कबिलाई शिक्षा की ओर धकेला जाए।

धामी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम धामी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे है।