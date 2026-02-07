शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Yogi Adityanath's visit to Uttarakhand
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पंचूर (पौड़ी गढ़वाल) , शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (16:17 IST)

CM योगी बोले- हम भी तेरे दादा लगते हैं...

Chief Minister Yogi Adityanath's visit to Uttarakhand
- मुख्यमंत्री योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम
- मुख्यमंत्री योगी ने गांव में बड़े-बुजुर्गों से हालचाल पूछा
- बच्चों के बीच उमड़ा 'बाबा' का बालप्रेम
Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह उन्होंने अपने गांव के बड़े-बुजुर्गों का हालचाल जाना और बच्चों को दुलार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बालप्रेम उमड़ आया। भ्रमण के दौरान मार्ग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बच्चे ने फूल भेंट किया तो उन्होंने मासूम को खाने का सामान दिया। बच्चे ने वह सामान वहां खड़े अपने दादा को दे दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए प्यार भरे शब्दों में बच्चे से कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं।

उन्होंने गांव के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाया, उनसे बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम से खिलाया। बच्चों ने भी सहज भाव से मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी भी ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने परिजनों से भी मिले, सभी का कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री योगी की विनम्रता, सरलता व सहजता देखकर स्थानीय लोग भी भाव-विभोर हो गए। इसके बाद अपने गांव में भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों व परिचितों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को दुलार किया। 
भ्रमण के दौरान मार्ग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बच्चे ने फूल भेंट किया तो उन्होंने मासूम को खाने का सामान दिया। बच्चे ने वह सामान वहां खड़े अपने दादा को दे दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए प्यार भरे शब्दों में बच्चे से कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। गांव में भ्रमण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने के लिए प्रेरित किया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला...

पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला...Pappu Yadav has been arrested by police : 31 साल पुराने एक मामले में बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इसी सिलसिले में पुलिस पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पहुंची और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर पर धोखाधड़ी करके मकान किराए पर लेने का आरोप है। लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से यह मामला बढ़ता जा रहा था।

गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी

गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों को जमकर सुनाया। उन्होंने कांग्रेस को भी खूब घेरा। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। प्रधानमंत्री के गद्दार और कब्र खुदेगी वाले बयान पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है।

क्या है SIR की 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (Logical Discrepancy) और ममता बनर्जी का इस पर विरोध क्यों है?

क्या है SIR की 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (Logical Discrepancy) और ममता बनर्जी का इस पर विरोध क्यों है?Logical Discrepancy: सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 'व्हाट्सएप कमीशन' बताते हुए खुद को 'बंधुआ मजदूर' कहा। मतदाता सूची विवाद पर ममता की '5 मिनट' की दलीलें और टैगोर का वो कोट, जिसने सबको चौंका दिया।

अमेरिका से ट्रेड डील पर साइन नहीं,पीएम मोदी ने ट्रंप को क्यों दिया धन्वाद: यशवंत सिन्हा

अमेरिका से ट्रेड डील पर साइन नहीं,पीएम मोदी ने ट्रंप को क्यों दिया धन्वाद: यशवंत सिन्हाभारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान मचा हुआ है। ट्रेड डील को जहां सरकार अपनी एक उपलब्धि के तौर पेश कर रही हैं, वहीं विपक्ष और किसान संगठन अमेरिका के दबाव में ट्रेड डील के आरोप के साथ इससे भारतीय किसानों के हितों को सीधे प्रभावित होने का आरोप लगा रहे हैं। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर वेबदुनिया ने देश के पूर्व विदेश और वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा से बातचीत की।

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

पीएम मोदी पर हमला हो सकता था... मनोज तिवारी का बड़ा दावा, विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गंभीर आरोपmanoj tiwari allegation opposition: संसद के बजट सत्र (फरवरी 2026) में बुधवार को वह स्थिति देखने को मिली जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होने वाले थे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में दिनेश प्रजापत की समस्या का हुआ संवेदनशीलता के साथ समाधान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जताया आभार

इंदौर में दिनेश प्रजापत की समस्या का हुआ संवेदनशीलता के साथ समाधान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जताया आभारIndore Madhya Pradesh News : इंदौर में सामने आए एक प्रकरण को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए त्वरित और संवेदनशील हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिनेश प्रजापत एवं उनकी माता श्रीमती रामप्यारी बाई की वर्षों से चली आ रही समस्या का मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाधान सुनिश्चित किया गया।

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोल

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोलyogendra yadav decodes india us trade deal: सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है।

मोदी ने अमेरिका के हाथों देश बेच दिया, ट्रेड डील पर कांग्रेस का तीखा हमला, किसानों और व्यापारियों के लिए बताया 'काला दिन'

मोदी ने अमेरिका के हाथों देश बेच दिया, ट्रेड डील पर कांग्रेस का तीखा हमला, किसानों और व्यापारियों के लिए बताया 'काला दिन'India US Trade Deal 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर देश में सियासत गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस डील को 'भारत के आत्मसमर्पण' की संज्ञा दी है।

राम रहीम फिर जेल से बाहर, 9 साल की सजा और 400 दिन आजाद, जानिए कब कब जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख

राम रहीम फिर जेल से बाहर, 9 साल की सजा और 400 दिन आजाद, जानिए कब कब जेल से बाहर आया डेरा प्रमुखRam Rahim Parole: सलाखें वही हैं, कानून भी वही है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए जेल के दरवाजे बार-बार खुल रहे हैं। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उम्रकैद की सजा काट रहा यह 'रॉकस्टार धर्मगुरु' एक बार फिर पैरोल पर बाहर है।

अमेरिकी ट्रेड ऑफिस का नया नक्शा वायरल — PoK समेत पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया

अमेरिकी ट्रेड ऑफिस का नया नक्शा वायरल — PoK समेत पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा दिखायाIndia US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत का नक्शा जारी किया है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसमें पीओके भी शामिल है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com