मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. नरेन्द्र मोदी
  3. नरेन्द्र मोदी
  4. modi ji navratri fast
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (15:30 IST)

modi ji navratri fast: नवरात्रि में पूरे 9 दिन कठोर उपवास रखते हैं पीएम मोदी, जानें उनकी दिनचर्या और नियम

modi ji navratri fast
Modi ji navratri fast: नवरात्रि, जो शक्ति उपासना का महापर्व है, भारत में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दौरान करोड़ों भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं। इन्हीं भक्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो पिछले कई दशकों से नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत पूरी निष्ठा से करते आ रहे हैं। उनका यह उपवास सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनकी अटूट आस्था और अनुशासन का प्रमाण है। पिछले साल अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने इस अनुभव को साझा किया था, जिससे पूरी दुनिया उनके इस संकल्प से परिचित हुई। नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत के बावजूद पीएम मोदी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती और उनकी राजनीतिक गतिविधियां सामान्य रहती हैं। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान पीएम मोदी की क्या दिनचर्या रहती है।

नवरात्रि व्रत में कैसी रहती है PM मोदी की दिनचर्या: पीएम मोदी ने बताया कि उनका उपवास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वह उपवास शुरू करने से पांच-सात दिन पहले ही अपने शरीर को योग और आयुर्वेद के माध्यम से आंतरिक रूप से साफ करते हैं। वे कहते हैं, "मैं उपवास रखने से पहले... पूरे शरीर को योग और आयुर्वेद के जरिए आंतरिक रूप से साफ करता हूँ।" उपवास के दौरान शरीर को डिटॉक्स करने के लिए वे बहुत अधिक पानी का सेवन करते हैं, जिससे शरीर की शुद्धि होती है।

कठोर अनुशासन, आंतरिक चेतना का अनुभव: प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके लिए उपवास एक गहरा अनुशासन है। भले ही वे दुनिया भर की गतिविधियों में व्यस्त रहते हों, लेकिन उपवास के दौरान उनका मन भीतर की ओर रहता है। वे कहते हैं, "मैं अंतर्मन में खोया हुआ रहता हूँ। मैं अपने भीतर रहता हूँ। यह अद्भुत अनुभूति होती है।" यह आंतरिक चेतना का अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा और एकाग्रता देता है। यह कोई बाहरी प्रेरणा या किताबों को पढ़कर लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि उनके बचपन का एक अनुभव था। उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़े एक आंदोलन के दौरान पहली बार सामूहिक उपवास का अनुभव किया था, और उस दिन महसूस की गई एक नई चेतना ने उन्हें जीवन भर के लिए प्रेरित किया।

उपवास के दौरान भी सक्रिय रहती है दिनचर्या: अक्सर लोग सोचते हैं कि उपवास के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन पीएम मोदी के लिए यह उल्टा है। वे कहते हैं, "उपवास के दौरान मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। उपवास में भी मैं उतना या कभी-कभी उससे ज्यादा काम करता हूँ।" वे हैरान होते हैं कि उपवास के दौरान उनके विचार कहां से निकलते हैं, जो उनके अनुसार एक अलौकिक शक्ति का परिणाम है।

इसके अलावा, वे अपनी पाचन शक्ति का भी विशेष ध्यान रखते हैं। वे बताते हैं कि वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए इस दौरान वे केवल 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं। यह उनकी दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संपर्क?

कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संपर्क?देश का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मिले, संपर्क करे (Contact with Narendra Modi), उनसे बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तताओं को देखते हुए व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। हालांकि यदि आपकी कोई समस्या है या शिकायत है तो वह प्रधानमंत्री तक उचित माध्यम से पहुंचाई जा सकती है।

नरेन्द्र मोदी से जुड़ी 7 दिलचस्प बातें, जानकर दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां...

नरेन्द्र मोदी से जुड़ी 7 दिलचस्प बातें, जानकर दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां...Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री बनने के ‍बाद नरेन्द्र मोदी के साथ कई दिलचस्प किस्से-कहानियां (interesting things about Narendra Modi) जुड़ गए हैं, लेकिन उनका बचपन भी कम दिलचस्प नहीं था। बचपन में उन्होंने कई ऐसे कौतुक किए हैं, जिन्हें याद कर संभवत: वे भी हंसे बिना नहीं रहते होंगे। आइए जानते हैं मोदी से जुड़ी ऐसी ही कुछ मजेदार बातें...

रहस्य से पर्दा हटा, आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्यों रखते हैं दाढ़ी?

रहस्य से पर्दा हटा, आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्यों रखते हैं दाढ़ी?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रारंभिक जीवन में साधु बनना चाहते थे। 1967 की कोलकाता यात्रा के दौरान वे बेलूर मठ गए, जहां उनकी भेंट रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी माधवानंद से हुई। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन गुजारे। तब वे 17 वर्ष के थे। यह भी संयोग ही है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेन्द्र था।

नरेंद्र मोदी की लग्न जन्म कुंडली

नरेंद्र मोदी की लग्न जन्म कुंडलीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म महेसाना जिला के वडनगर ग्राम में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनका पूरा नाम नरेन्द्र दामोदार मोदी। उनके पिता का नाम दामोदर मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। पीएम मोदी की मां हीराबा का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। आओ जानते हैं पीएम मोदी की जन्म कुण्डली।

Motivational Quotes : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन पर पढ़ें 10 प्रेरक विचार

Motivational Quotes : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन पर पढ़ें 10 प्रेरक विचारसन्‍यांस के पथ पर जाने वाले पीएम मोदी के भाग्‍य को कुछ और ही मंजूर था। और राजनीति में आ गए। आरएसएस से अपने करियर की शुरूआत करते हुए पीएम मोदी गुजरात के मुख्‍यमंत्री बनें। इसके बाद 2014 में उन्‍होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। इसके बाद से पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लेकर देश की आबोहवा बदल दी।

और भी वीडियो देखें

10 बड़ी बातें जो नरेंद्र मोदी को बनाती हैं सबसे अलग

10 बड़ी बातें जो नरेंद्र मोदी को बनाती हैं सबसे अलगदुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार पीएम मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें नेताओं की भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर देता है। इस सवाल का जवाब उनके हर प्रशंसक के पास है। भारतीय राजनीति में पिछले 10 सालों में केवल एक ही चेहरा प्रमुखता से दिखाई देता है। मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) पर आइए जानते हैं उनमें क्या है खास..

Narendra Modi Birthday: तीसरी पारी में क्यों खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं PM नरेन्द्र मोदी

Narendra Modi Birthday: तीसरी पारी में क्यों खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं PM नरेन्द्र मोदीNarendra Modi Birthday: नरेन्द्र मोदी 10 साल से ज्यादा समय से देश के प्रधानमंत्री हैं। वे करीब 13 साल गुजरात के मुख्‍यमंत्री भी रहे। गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री रहे तब भी उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की थी। उन्हें कभी भी कोई निर्णय लेने में सोचना नहीं पड़ता था। प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल केन्द्र की सत्ता भी उन्होंने इसी अंदाज में ही चलाई।

17 सितंबर जन्मदिन पर विशेष: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में 25 दिलचस्प बातें

17 सितंबर जन्मदिन पर विशेष: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में 25 दिलचस्प बातें25 interesting facts about Narendra Modi : 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम यहां आपको बता रहे हैं उनके बारे में कई ऐसी रोचक बातें जिन्हें आप पक्का नहीं जानते होंगे और आप इसे जरूर जानना भी चाहेंगे...

PM मोदी को मिले हैं ये अंतरराष्ट्रीय सम्मान, देखें लिस्ट

PM मोदी को मिले हैं ये अंतरराष्ट्रीय सम्मान, देखें लिस्टNarendra Modi received these international honors : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को अब तक दुनिया के कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें अमेरिका का ‘लीजन ऑफ मेरिट' और रूस का ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल भी शामिल है। 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वहीं यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।

जानिए MP और छत्तीसगढ़ को दी गईं PM Modi की 10 बड़ी सौगातें

जानिए MP और छत्तीसगढ़ को दी गईं PM Modi की 10 बड़ी सौगातेंPM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है, इस मौके पर भाजपा समेत कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार से ही इन आयोजनों की तैयारी शुरू हो गई है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ को सौगातों के बारे में जानते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com