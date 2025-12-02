मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Who is 19 year old Devvrat Mahesh Rekhe, praised by Prime Minister Narendra Modi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (15:15 IST)

कौन हैं 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जिनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की प्रशंसा

देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है

Who is Devvrat Mahesh Rekhe
Prime Minister Narendra Modi praised Devvrat Umesh Rekhe: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे की तारीफ की है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। 
 
भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। 
काशी से सांसद के रूप में, मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देशभर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया।
 
कौन हैं देवव्रत : साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए देवव्रत रेके महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (पहले अहमदनगर) जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं।‍ उनके पिता का नाम महेश चंद्रकांत रेखे है, जो स्वयं एक बड़े विद्वान हैं। उनके पिता ही उनके पहले गुरु हैं। देवव्रत ने मात्र 5 साल की उम्र से वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था।
 
देवव्रत ने 19 साल की उम्र तक शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा को पूरा कंठस्थ कर लिया है। उन्होंने यह ऐतिहासिक पारायण वाराणसी के प्रसिद्ध वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक लगातार 50 दिनों में पूरा किया।  देवव्रत के बारे में कहा जाता है कि वे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, बाहरी संपर्क से एकदम दूर रहते हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधी

दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधीकांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को नरेन्द्र मोदी की 'मौसम का मजा लीजिए' वाली टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ऐसे समय की, जब भारत के कई हिस्सों में सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कई शहरों खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण से जोड़ा।

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमाल

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमालSamsung ने गैलेक्सी टैब A11 लॉन्च करने की घोषणा की। यह ज्‍यादा से ज्‍यादा यूजर्स को तेज एवं पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रमुख एआई क्षमताओं को पेश करता है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बिल्‍कुल परफेक्‍ट हैं। गैलेक्सी टैब A11 में इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ ही 11-इंच का शानदार डिस्प्ले और खूबसूरत मेटल डिजाइन दी गई है। गैलेक्सी टैब A11 19,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध होगा (बैंक कैशबैक शामिल)।

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ के जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाह

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ के जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाहसंसद के शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच टकराव देखने को मिला। नड्डा ने खरगे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे डाली। मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया। इससे भाजपा बेहद नाराज हो गई और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ।

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशान

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशानएमएसपी, कर्जमाफी समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को हजारों किसानों ने धार जिले के खलघाट पर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन में निमाड़ व मालवा इलाके के किसान शामिल हुए। इस दौरान नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात की गई है।

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...Congress MP Renuka Chowdhary News: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन परिसर पहुंचीं। इससे नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे संसदीय गरिमा का अपमान बताते हुए चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेणुका के बयान के बाद तो यह विवाद और बढ़ गया।

और भी वीडियो देखें

कौन हैं 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जिनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की प्रशंसा

कौन हैं 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जिनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की प्रशंसाPrime Minister Narendra Modi praised Devvrat Umesh Rekhe: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे की तारीफ की है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है।

इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार, पत्रकारों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार, पत्रकारों की सुरक्षा पर उठे सवालइंदौर में पत्रकारों पर आरटीओ कार्यालय में हुए हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 5 आरोपी अब भी फरार हैं। बता दें कि तेजाजी नगर पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस फरार पांच आरोपियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना

यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशानाDigvijay Singh on SIR: कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर (SIR) से हमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले SIR की प्रक्रिया दो से तीन साल तक चलती थी। वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था। बूथ लेबल अधिकारी (BLO) आता था, फॉर्म भरता था और हम उसे जानकारी दे देते थे।

क्‍या है संचार साथी ऐप, कैसे करेगा काम और क्‍या विशेषताएं?

क्‍या है संचार साथी ऐप, कैसे करेगा काम और क्‍या विशेषताएं?संचार साथी ऐप को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब हर नए आने वाले मोबाइल में यह ऐप प्री-इंस्‍टॉल होगा। पुराने मोबाइल में अपडेट किया जा सकेगा। बता दें कि यह ऐप मोबाइल चोरी, फ्रॉड समेत कई तरह के स्‍कैम से बचाएगा। जानते हैं क्‍या है संचार साथी ऐप, क्‍या है इसकी विशेषताएं और कैसे करेगा काम।

मध्यप्रदेश में SIR में क्या कट जाएंगे 50 लाख वोटर्स के नाम?

मध्यप्रदेश में SIR में क्या कट जाएंगे 50 लाख वोटर्स के नाम?मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से जारी SIT की प्रक्रिया को लेकर संसद से लेकर मध्यप्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि SIR के माध्यम से बड़ी संख्या वोटरों के नाम काटे जा रहे है। मध्यप्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में SIR के माध्यम से 50 से 60 लाख लोगों के नाम काटे जाने की आंशका है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com