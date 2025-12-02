मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (14:38 IST)

क्‍या है संचार साथी ऐप, कैसे करेगा काम और क्‍या विशेषताएं?

What is a communication app
संचार साथी ऐप को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब हर नए आने वाले मोबाइल में यह ऐप प्री-इंस्‍टॉल होगा। पुराने मोबाइल में अपडेट किया जा सकेगा। बता दें कि यह ऐप मोबाइल चोरी, फ्रॉड समेत कई तरह के स्‍कैम से बचाएगा। जानते हैं क्‍या है संचार साथी ऐप, क्‍या है इसकी विशेषताएं और कैसे करेगा काम।

क्‍यों जरूरी है संचार साथी ऐप?
  • संचार साथी पॉर्टल को साल 2023 में बनाया गया था।
  • फ्रॉड करने के लिए भेजे गए वेब लिंक की रिपोर्ट करना इसका मकसद है।
  • बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय कॉन्‍टेक्‍ट्स की जांच करने में मदद करेगा।
  • यूजर्स को अपना IMEI नंबर याद रखने की जरूरत नहीं।
  • भारतीय नंबर से होने वाली इंटरनेशनल कॉल की रिपोर्ट करने में भी मदद करेगा।
  • इसके लिए फोन पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है।

क्‍या हैं DOT के निर्देश
  • सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल होगा।
  • इस ऐप से धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना आसान होगा।
  • इस ऐप के कारण हज़ारों गुम मोबाइल खोजे जा चुके हैं।
  • ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI असली है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने में किया जाएगा।
  • जो डिवाइस पहले से ही मार्केट में हैं, उनमें ऐप ओएस सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए इंस्टॉल होगा।

अनिवार्य नहीं, ऐच्‍छिक है संचार साथी
  • संचार साथी पर सरकार की सफाई
  • इसके आधार पर न कोई जासूसी है, न कोई कॉल मॉनीटरिंग है। आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट कर सकते हैं।
  • आप इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो इस पर रजिस्टर न करें।
  • पहले दूरसंचार विभाग ने इसे अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए थे।
