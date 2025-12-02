सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी एप के फ्री इंस्टॉल की अनिवार्यता पर सियासी बवाल मचने के बाद अब सरकार की ओऱ से सफाई आई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर फैल रही गलतफहमियों को साफ किया है। सिंधिया ने कहा कि ऐप पूरी तरह वॉलंटरी है, 'अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल न करें, फोन में रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो डिलीट कर दीजिए.। सिंधिया ने साफ किया कि ऐप को डिलीट करना भी पूरी तरह आपकी मर्जी है. ये कोई मैंडेटरी ऐप नहीं है।