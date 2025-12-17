Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत

Weather Update News : उत्तर भारत समेत कई राज्‍यों में ठंड के साथ ही घने कोहरे और शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी है। देश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। घना कोहरा यातायात में बाधा बन रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है, जबकि दक्षिण और तटीय इलाकों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना है। देशभर के सबसे कम तापमान वाले शहरों की सूची में मध्‍य प्रदेश के भोपाल और इंदौर ने जगह बनाई है।





मौसम विभाग के अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 दिसंबर को किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। लाहौल-स्पीति के शिंकुला दर्रे में बर्फबारी के बीच पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं।





राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा, हालांकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है।





उत्तर प्रदेश में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, उन्नाव, टुंडला, अलीगढ़, बरेली, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है।





बिहार में भी ठंड का असर तेज रहेगा। मौसम विभाग ने पटना के साथ-साथ गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। आने वाले कुछ दिनों में यहां तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

Edited By : Chetan Gour