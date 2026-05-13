PM मोदी ने खुद के काफिले से हटाईं आधी गाड़ियां, मंत्रियों को भी दिया सादगी का कड़ा संदेश

एसपीजी ने इस निर्देश का पालन शुरू कर दिया है। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में जाते समय भी पीएम मोदी के काफिले का आकार छोटा दिखाई दे रहा था।

नहीं खरीदेंगे नई EV गाड़ियां

कई दिग्गज करेंगे अनुसरण

पीएम मोदी की यह पहल न केवल सरकारी संसाधनों की बचत करेगी बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी उदाहरण बनेगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बाद कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काफिला घटाने का फैसला कर सकते हैं।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने हाल में लोगों से पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने, वर्क फ्राम होम करने और एक साल तक सोना चांदी नहीं खरीदने की अपील की थी। पीएम मोदी ने काफिला घटाकर सरकारी तंत्र को भी इस संबंध में स्पष्‍ट संकेत दे दिया है।

edited by : Nrapendra Gupta