रुपया ऑल टाइम लो: 95.63 रुपए के पार पहुंचा डॉलर; आपकी जेब पर कैसे फूटेगा महंगाई का बम?

Rupee All Time Low : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कर विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव से डॉलर के मुकाबले रुपए का हाल बेहाल नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते ही रुपए ने 95.43 का निचला स्तर छुआ था हालांकि मंगलवार को एक डॉलर की कीमत 95.63 रुपए हो गई। यह रुपए का निम्नतम स्तर है।

क्यों गिर रहा है रुपया?

वैश्विक तनाव, शेयर बाजार में भारी बिकवाली, चांदी में भारी गिरावट।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव की वजह से रुपए के दाम लगातार गिर रहे हैं।

वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर को चुन रहे हैं।

अमेरिका में बॉन्ड यील्ड अधिक होने के कारण दुनिया भर से निवेश डॉलर की ओर खिंच रहा है।

FII की भारतीय शेयर बाजार से बेरूखी भी रुपए को कमजोर बना रही है।

तेल ने बिगाड़ा खेल

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को लाइफ सपोर्ट पर बताने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी आई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंड क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर 106.7 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड के दाम 101.2 डॉलर प्रति बैरल हो गए। इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 102.57 डॉलर प्रति बैरल हो गया। भारत, अपनी जरुरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसका व्यापार डॉलर में होता है। ऐसे में तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर आयात बिल में वृद्धि के साथ ही डॉलर की मजबूत मांग को भी दर्शाती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है।

कमजोर होता चला गया रुपया

15 अगस्त 1947 में एक डॉलर की कीमत 4.16 रुपए थी। इसके बाद डॉलर लगातार मजबूत होता चला गया और रुपए की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। 1991 में खाड़ी युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत बड़े आर्थिक संकट में घिर गया और डॉलर 26 रुपए पर पहुंच गया। 1993 में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 31.37 रुपए लगते थे। साल 2008 खत्म होते रुपया 51 के स्तर पर जा पहुंचा।

26 मई 2014 को नरेन्द्र मोदी ने एनडीए के प्रचंड बहुमत के बाद देश की बागडोर संभाली थी, उस समय डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत करीब 58.93 रुपए थी। मोदी राज में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर ही बना रहा। डॉलर तेजी से कुलाचे भरता रहा और जुलाई 2022 में इसने 80 का आंकड़ा छू लिया। 2025 में पहली बार यह 90 के पार पहुंचा और मई 2026 में यह 95.63 के स्तर पर पहुंच गया।

भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा

रुपए के कमजोर होने से देश में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार पर तेल कंपनियों का दाम बढ़ाने का दबाव है। अगर देश में पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो देश में महंगाई बम फूट सकता है। मोबाइल, लैपटॉप और आयातित पार्ट्स महंगे हो सकते हैं। विदेश में पढ़ाई भी महंगी पड़ेगी। भारत आने वाले टूरिस्टों को ट्रेवल सस्ता पड़ेगा। डॉलर भेजने पर ज्यादा रुपए मिलेंगे।

कैसे कम होगा विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में नागरिकों से ईंधन के संरक्षण और सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। उनका कहना है कि भारत विदेशों से कई उत्पाद आयात करने के लिए लाखों करोड़ रुपएकी विदेशी मुद्रा खर्च करता है। वहीं, अब आयातित सामानों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास भी देश के लिए बड़े परिणाम ला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां नहीं सुधरीं, तो साल के अंत तक रुपया 100 के स्तर तक भी जा सकता है।