Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 10 मार्च 2026 (14:51 IST)

रक्षामंत्री राजनाथ ने जारी किया 'दृष्टिकोण पत्र 2047', CDS अनिल चौहान के साथ की बैठक, भारतीय सेना का रोडमैप हुआ तैयार

अमेरिका, ईरान और इसराइल युद्ध के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में 'रक्षा बलों के लिए विजन 2047 : भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' जारी किया। खबरों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पत्र में भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधार, दक्षता बढ़ाने के उपाय और संगठनात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।
 

और मजबूत होगी भारतीय सेना

अमेरिका, ईरान और इसराइल युद्ध के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में 'रक्षा बलों के लिए विजन 2047 : भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' जारी किया। इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पत्र में भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधार, दक्षता बढ़ाने के उपाय और संगठनात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

तीनों सेना के बीच बढ़ेगा तालमेल और सहयोग

इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का एक बड़ा हिस्सा है थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाना। यह इस सैन्य दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी है। इससे सैन्य योजना बनाने, अभियानों को अंजाम देने और नई क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

बैठक को काफी अहम माना जा रहा

सभी सेनाएं (भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना) मिलकर तेज, सटीक और प्रभावी तरीके से अपने मिशन व लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगी। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों से बात की। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ हुई बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के 8 महीने बाद जारी किया दृष्टिकोण पत्र

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह दृष्टिकोण पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के 8 महीने बाद जारी किया गया। पिछले साल 7 से 10 मई के बीच हुए इस संघर्ष के बाद सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) से कहा गया कि वे इस संघर्ष से मिले अनुभव का लाभ उठाने के लिए काम करें।
 

इन लक्ष्यों के साथ होगा सैन्य क्षमताओं का विकास

इस विजन दस्तावेज का लक्ष्य स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक भारतीय सेना को वैश्विक स्तर पर सम्मानित, तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करना है। दस्तावेज में लघु अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों के अनुसार सैन्य क्षमताओं का विकास, संस्थागत सुधार और रणनीतिक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य रक्षाबलों को आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत सेना में परिवर्तित करना है जो 2047 तक विकसित भारत बनने की राष्ट्र की आकांक्षा को पूर्ण करने में सहयोग देने में सक्षम हो। इस दूरदर्शी दस्तावेज में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को समझते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ते हुए समग्र राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नई चेतावनी: यूएस, इजराइल के राजदूत निकालो, तभी गुजरेंगे जहाज

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोल

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोलटी20 वर्ल्‍ड कप में भारत की जीत के बाद हो रहे जश्‍न से उज्‍जैन में तनाव हो गया। जश्‍न के दौरान आतिशबाजी की गई थी। इसी बीच हुई हिंसा में 10 लोग घायल हो गए। मामला उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में का है। यहां भारत की जीत के बाद जश्‍न में आतिशबाजी की जा रही थी।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतक्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्याश्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई। चीता 'ज्वाला' ने 9 मार्च को 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इससे पहले भी ज्वाला और अन्य मादा चीतों ने कूनो की धरती पर शावकों को जन्म दिया है, जो यह दर्शाता है कि विदेशी चीते भारतीय वातावरण में खुद को अच्छी तरह ढाल रहे हैं।

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?ईरान में हुए हमले में 165 मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इस बीच एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में बच्‍चियों के स्‍कूल पर हमला इजरायल ने नहीं, बल्‍कि अमेरिका ने किया था। हालांकि अमेरिका ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था।

और भी वीडियो देखें

नरेन्द्र मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के मायने? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है

नरेन्द्र मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के मायने? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला हैVasundhara Raje meeting with Modi: राजस्थान की पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर परिवार सहित मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद राज्य में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नई चेतावनी: यूएस, इजराइल के राजदूत निकालो, तभी गुजरेंगे जहाज

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नई चेतावनी: यूएस, इजराइल के राजदूत निकालो, तभी गुजरेंगे जहाजईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखते हुए कहा कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा।

रक्षामंत्री राजनाथ ने जारी किया 'दृष्टिकोण पत्र 2047', CDS अनिल चौहान के साथ की बैठक, भारतीय सेना का रोडमैप हुआ तैयार

रक्षामंत्री राजनाथ ने जारी किया 'दृष्टिकोण पत्र 2047', CDS अनिल चौहान के साथ की बैठक, भारतीय सेना का रोडमैप हुआ तैयारRajnath Singh releases Vision Document 2047 : अमेरिका, ईरान और इसराइल युद्ध के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में 'रक्षा बलों के लिए विजन 2047 : भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' जारी किया। खबरों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पत्र में भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधार, दक्षता बढ़ाने के उपाय और संगठनात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के साथ अहम बैठक की।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

पिता को लगी शादी की लत, अब सातवीं दुल्हन लाने को तैयारी, नाबालिग बेटे की पुलिस से गुहार

पिता को लगी शादी की लत, अब सातवीं दुल्हन लाने को तैयारी, नाबालिग बेटे की पुलिस से गुहारUttar Pradesh Crime News: आजमगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल, 55 साल के अमरजीत मौर्य को 'दूल्हा' बनने का ऐसा चस्का लगा है कि वह सातवीं बार दुल्हन लाने की तैयारी कर रहा है। हद तो तब हो गई जब पिता के इस शौक की कीमत उनके 12वीं में पढ़ने वाले बेटे को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना पड़ रही है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।
