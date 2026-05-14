देवास में दर्दनाक हादसा, फटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 की मौत

Dewas fire crackers factory Blast : देवास से करीब 20 किलोमीटर दूर टोंककला के समीप स्थित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लग गई। जोरदार धमाकों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

पटाखा फैक्ट्री के चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। घटना के बाद घायलों को देवास जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को इंदौर रेफर किया गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यहां काम कर रहे श्रमिक बिहार के अररिया जिले के हैं।

देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, देवास के टोंक कला क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा अत्यंत दुःखद, मर्मस्पर्शी एवं व्यथित करने वाला है। इस दुर्घटना में जनहानि एवं अनेक लोगों के घायल होने का समाचार मन को आहत कर देने वाला है। घटना के संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना हुआ है तथा दुर्घटना की निष्पक्ष एवं गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

देवास के टोंक कला क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा अत्यंत दुःखद, मर्मस्पर्शी एवं व्यथित करने वाला है। इस दुर्घटना में जनहानि एवं अनेक लोगों के घायल होने का समाचार मन को आहत कर देने वाला है।

घटना के संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना हुआ है… — Mahendra Singh Solanky ( Modi Ka Parivar ) (@MahendraForBJP) May 14, 2026

उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं राहत-बचाव दल द्वारा युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य सतत जारी है, ताकि प्रभावितों को शीघ्र उपचार एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें।

edited by : Nrapendra Gupta