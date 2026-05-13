कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का तंज, मोदी जी आप विधायक मत खरीदो

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोना नहीं खरीदने, विदेश नहीं जाने संबंधी अपील पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी आप विधायक मत खरीदो। पीएम मोदी ने हाल ही में देश के लोगों से अपील की थी कि वे खाद कम खरीदें, सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल कम खरीदें, खाने के तेल का उपयोग करें। इसी को लेकर पटवारी ने उन पर तंज किया।

पटवारी ने कहा कि क्या इस तरह भारत विश्वगुरु बनेगा? देश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, अराजकता है। पटवारी ने कहा कि मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं।





सतना जिले में 8000 से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। 23 अप्रैल 2026 को दो कुपोषित बच्चों में से एक (4 माह) की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा रेफर किया गया। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास प्रसूताओं के स्वास्थ्य के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं।