शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (09:11 IST)

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी वनडे में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

India
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले अंतिम एकदिवसीय मैच में बल्लेबाजी चुनी। भारत की टीम में दो बदलाव है। उन्होंने नीतिश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठा कर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जेवियर बार्टलेट को बाहर बैठाकर नैथन एलिस को जगह दी है। भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है।
टीम इस प्रकार हैं:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, मैट कुहनेमैन।

