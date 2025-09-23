मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Will Donald Trump be the last US president
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (13:41 IST)

कितनी दमदार है भविष्यवाणी? अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप

Pragya Mishra predicts that America will be divided into pieces
Will Donald Trump be last US president: एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनको लेकर एक भविष्यवाणी भी वायरल हो रही है। इस भविष्यवाणी में दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2027 से पहले सोवियत संघ की तरह ही अमेरिका भी दो या उससे अधिक टुकड़ों में बंट जाएगा। ... और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए काफी हद तक ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेदार होंगी। 
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भविष्यवाणी एस्ट्रोटॉक पर काम करने वाली एक ज्योतिषी प्रज्ञा मिश्रा ने की है। सोशल मीडिया पर प्रज्ञा की यह भविष्यवाणी काफी वायरल हो रही है। मिश्रा के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे राजनीतिक भविष्यवाणी करती रही हैं और वे काफी हद तक सही भी साबित हुई हैं। हालांकि अभी तक, प्रज्ञा मिश्रा की किसी भी अन्य भविष्यवाणी की सटीकता को प्रमाणित करने वाला कोई विश्वसनीय स्रोत या डेटा नहीं मिला है। ये भविष्यवाणियां ज्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है।
 
ट्रंप से खुश नहीं अमेरिकी : हालांकि राजनीतिक रूप से भी यदि अमेरिका का विश्लेषण करें तो बात में थोड़ा-बहुत दम तो दिखाई देता है। क्योंकि दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो कार्यशैली है, उसका पूरे अमेरिका में विरोध में हो रहा है। जुलाई माह में एक सर्वे सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था, आव्रजन, सरकारी खर्च और स्वास्थ्य देखभाल सहित प्रमुख मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों को लेकर ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। सर्वे में शामिल लगभग आधे अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों से काफी नुकसान हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो ट्रंप का समर्थन करते हैं। अमेरिका में ही कई जगह ट्रंप की नीतियों को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं।
 
पहले भी टूट चुका है अमेरिका : अमेरिका पहले भी, 1861 में गृहयुद्ध के दौरान, वैचारिक मतभेदों के कारण दो हिस्सों में बंट गया था। एक था 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' और दूसरा 'कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका'। यह ऐतिहासिक घटना अक्सर इस तरह की भविष्यवाणियों के संदर्भ में बताई जाती है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते फिलहाल अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण (polarization) काफी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग इस ध्रुवीकरण को देश के संभावित विभाजन के संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश सचमुच टूट जाएगा।
 
क्या कहता है गूगल जेमिनी : क्या अमेरिका दो हिस्सों में टूट जाएगा? इस सवाल के जवाब में गूगल जेमिनी ने कहा कि प्रज्ञा मिश्रा की अमेरिका के दो हिस्सों में बंटने की भविष्यवाणी के बारे में कई बातें सामने आई हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये भविष्यवाणियां हैं और इनकी सटीकता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
 
प्रज्ञा मिश्रा की इस या किसी भी अन्य भविष्यवाणी की सटीकता को प्रमाणित करने वाला कोई विश्वसनीय स्रोत या डेटा नहीं मिला है। ये भविष्यवाणियाँ ज़्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। यह भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इसकी सटीकता साबित नहीं हुई है। अमेरिका का भविष्य एक जटिल मुद्दा है जो कई कारकों पर निर्भर करता है, और केवल एक भविष्यवाणी के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com