कोलंबिया में उड़ान भरते ही क्रेश हुआ विमान, सांसद समेत 15 की मौत
सरकारी एयरलाइन कंपनी साटेना का एक छोटा विमान कोलंबिया वेनेजुएला सीमा पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान क्रेश हो गया। विमान में 2 क्रू मेंबर समेत 15 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, विमान ने सुबह 11:42 बजे कुकूता शहर के एयरपोर्ट से ओकान्या के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया।
यह पता नहीं चला है कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या खराब मौसम की वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
