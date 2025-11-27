गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Former Bangladesh PM Sheikh Hasina convicted in 3 more cases
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (14:44 IST)

शेख हसीना को 3 और मामलों में मिली सजा, क्या भारत भेजेगा वापस बांग्‍लादेश?

Sheikh Hasina
Sheikh Hasina sentenced case : ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को भ्रष्टाचार के 3 गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के इन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं। इन सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।
खबरों के अनुसार, ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्लॉट धोखाधड़ी के 3 गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के इन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है।
लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं। इन सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर लिया गया यह फैसला पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट में सरकारी जमीनों के गैरकानूनी आवंटन से जुड़ा हुआ है।

अदालत ने उनके बेटे और बेटी को भी सजा सुनाई है। बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुरबाचल इलाके में गैरकानूनी तरीके से सरकारी प्लॉट बांटने के लिए छह अलग-अलग मामले दर्ज कराए थे बाकी 3 मामलों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
हसीना स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शनों की वजह से 15 साल की सत्ता खत्म होने के बाद नई दिल्ली आ गई थीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने मांग की है कि भारत हसीना को वापस भेजे, जिससे बांग्लादेश उन पर प्रदर्शनकारियों और उनके विरोधियों के खिलाफ अपराधों लिए मुकदमा चला सके।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयानआज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगेHow to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं।

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियांDelhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमUIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) नामांकन और अपडेट के लिए 2025 के नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

और भी वीडियो देखें

देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक

देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तकChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन (WSDM) में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे।

VIT मेंं क्यों भड़का छात्रों का विद्रोह?, अब सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

VIT मेंं क्यों भड़का छात्रों का विद्रोह?, अब सरकार ने लिया बड़ा एक्शनसीहोर में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) यूनिवर्सिटी में मंगलवार को छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब शांति का दौर है। मंगलवार रात करीब 4 हजार छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी को 8 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवारChief Minister Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी एकनाथ शिंदे के एक बयान पर पलटवार करते हुए इस 'शीत युद्ध' को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल, हाल ही में एकनाथ शिंदे ने भाजपा की तुलना परोक्ष रूप से रावण से कर दी थी।

पंजाब में AAP नेता दलजीत राजू के घर फायरिंग

पंजाब में AAP नेता दलजीत राजू के घर फायरिंगAAP leader Daljeet Raju news in hindi : पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के कोऑर्डिनेटर दलजीत राजू के घर 25 राउंड गोलीबारी हुई। इस घटना से गांव में दहशत मच गई।

दिल्ली के प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की बिगड़ी तबीयत, कई इलाकों में AQI 400 पार

दिल्ली के प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की बिगड़ी तबीयत, कई इलाकों में AQI 400 पारDelhi Air Quality Index News : दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है। वजीरपुर का एक्यूआई 404 पहुंच गया है, जबकि बवाना का एक्यूआई 401 दर्ज किया गया। इस बीच CJI सूर्यकांत की मॉर्निंग वॉक के दौरान तबीयत बिगड़ गई।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com