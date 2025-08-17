क्या अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के हमशक्ल से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं की थी, बल्कि वह उनका बॉडी डबल था। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्‍स किए हैं। लोगों का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति के पास कई हमशक्ल हैं, जो समय-समय पर उनकी जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं।





एक यूजर ने लिखा कि ये असली पुतिन तो है ही नहीं। उन्होंने अच्छा वाला डबल भी नहीं भेजा, बल्कि ‘मस्तमौला पुतिन’ को भेज दिया, जो आमतौर पर छोटे-मोटे पब्लिक इवेंट्स में दिखता है और नॉर्थ कोरिया के किम से मिलने भी गया था। जरा बालों की लाइन और गालों के फिलर्स देखो। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि पुतिन के डबल्स ने सर्जरी करवाई है ताकि वे असली नेता से बिल्कुल मिलते-जुलते दिखें।





हालांकि, कुछ लोग चाल-ढाल और लुक्स के आधार पर असली और नकली पुतिन को अलग पहचानने की कोशिश करते हैं। रूरी राष्ट्रपति की मशहूर 'गन्सलिंगर चाल' को कॉपी करना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसमें चलते समय उनकी एक बांह लगभग स्थिर रहती है जबकि दूसरी सामान्य रूप से हिलती है। एक्स पर कई यूजर्स ने मजेदार पोस्ट करते हुए कहा कि अलास्का में उतरे शख्स के गाल ज्यादा भरे हुए दिख रहे थे, वहीं कुछ को शक हुआ क्योंकि मुलाकात के दौरान पुतिन जरूरत से ज्यादा हंसमुख और खुशमिजाज लग रहे थे।